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10:33 (мск), источник: РИА Новости

Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье

ЧИТА, 30 окт — РИА Новости. Незадолго до трагедии в воинской части в Забайкалье между расстрелявшим людей срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, раскаяния Шамсутдинов не испытывает.

Инцидент произошел в минувшую пятницу: при смене караула солдат начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности).

Срочника задержали, читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье «Убийство двух и более лиц» молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбираются СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.

Следите за развитием темы Стрельба в воинской части в Забайкалье
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