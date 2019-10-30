14:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Верховный суд защитил декларантов
Данные об их активах закрыли для уголовного преследования.
Президиум Верховного суда запретил использовать для возбуждения уголовных дел сведения, заявленные самими декларантами. Так высшая судебная инстанция отреагировала на дело предпринимателя Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и отмывании похищенного. Основанием для его дела стали сведения из декларации для амнистии капиталов.
Президиум Верховного суда по поручению председателя ВС Вячеслава Лебедева рассмотрел сегодня вопрос о гарантиях в уголовном судопроизводстве, предусмотренных законом 2015 года «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках». ВС подчеркнул, что подобные сведения признаются налоговой тайной. Режим доступа к ним обеспечивают исключительно органы ФНС.
Ранее сообщалось, что ФСБ использовала декларацию об амнистии капиталов как доказательство по уголовному делу, и суды не увидели в этом нарушений. Соответствующие решения были отменены Верховным судом. Теперь, опираясь на постановление пленума ВС, суды должны принимать решения в пользу декларантов.
Речь идет о деле в отношении совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, строившей морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Его арестовали в декабре 2016 года. Израйлит обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (ст. 193.1, ст. 174.1 и ст. 159 УК РФ). Декларацию, в которой он указал свои иностранные активы, изъяли в 2017 году и использовали как доказательство по уголовному делу.
Николай Сергеев