15:30 (мск), источник: РИА Новости
Звезда сериала «Воровка» Лидия Вележева устроила дебош в самолете
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту самолета, совершавшего рейс
Сначала лайнер не мог вылететь в связи с технической неисправностью. Затем, когда самолет готовился подняться в небо, Вележева стала вести себя неадекватно.
В связи со скандалом на борту экипаж развернул воздушное судно прямо перед выводом на
Лидия Вележева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкой публике она запомнилась ролями в сериалах «Воровка», «Идиот», «Березка», фильмах «Волкодав» и «Любовь-морковь-2». На счету Вележевой десятки ролей в театре. В 2010 году она получила звание звания заслуженной артистки России.