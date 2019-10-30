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15:30 (мск), источник: РИА Новости

Звезда сериала «Воровка» Лидия Вележева устроила дебош в самолете

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту самолета, совершавшего рейс Москва-Тель-Авив. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА Новости

Сначала лайнер не мог вылететь в связи с технической неисправностью. Затем, когда самолет готовился подняться в небо, Вележева стала вести себя неадекватно.

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Во время загрузки произошла ошибка.

В связи со скандалом на борту экипаж развернул воздушное судно прямо перед выводом на взлетно-посадочную полосу. Причина странного поведения артистки пока не установлена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лидия Вележева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкой публике она запомнилась ролями в сериалах «Воровка», «Идиот», «Березка», фильмах «Волкодав» и «Любовь-морковь-2». На счету Вележевой десятки ролей в театре. В 2010 году она получила звание звания заслуженной артистки России.

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