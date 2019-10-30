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16:41 (мск), источник: РИА Новости

Дело о сексуальных домогательствах против Кевина Спейси закрыли

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело в отношении Кевина Спейси из-за смерти массажиста, обвинявшего актера в сексуальных домогательствах, сообщает Independent.

Источник: AP 2019

«Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Поэтому дело было закрыто», — сообщил изданию представитель прокурора.

Обвинитель утверждал, что Спейси домогался его во время сеанса массажа у актера дома в Калифорнии в октябре 2016 года.

В июле текущего года сообщалось, что прокуратура Массачусетса закрыла дело против Спейси после того как 21-летний Уильям Литтл, который заявлял, что подвергся домогательствам со стороны актера в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США в конце июня.

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