Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

23:07 (мск), источник: РИА Новости
Это произошло после того, как районный и Верховный суд утвердили его экстрадицию в США, где его разыскивают по подозрению в киберпреступлениях.
«Решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов», — сообщили в министерстве.
Адвокат россиянина Михаил Ирони намерен уже завтра подать в Верховный суд Израиля апелляцию. Оспорить решение намерена также семья израильтянки Наамы Иссахар, которую осудили в России на 7,5 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.
В багаже Иссахар, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша. По мнению семьи израильтянки, это решение об экстрадиции Буркова снижает шансы на освобождение Наамы. Прошение о помиловании израильтянки на имя Владимира Путина направили
В декабре 2015 года жителя