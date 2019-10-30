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23:07 (мск), источник: РИА Новости

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт — РИА Новости. Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, подтвердили РИА Новости в ведомстве.

Это произошло после того, как районный и Верховный суд утвердили его экстрадицию в США, где его разыскивают по подозрению в киберпреступлениях.

«Решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов», — сообщили в министерстве.

Адвокат россиянина Михаил Ирони намерен уже завтра подать в Верховный суд Израиля апелляцию. Оспорить решение намерена также семья израильтянки Наамы Иссахар, которую осудили в России на 7,5 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

В багаже Иссахар, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша. По мнению семьи израильтянки, это решение об экстрадиции Буркова снижает шансы на освобождение Наамы. Прошение о помиловании израильтянки на имя Владимира Путина направили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин.

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.

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