19:35 (мск), источник: BBC News Русская служба
Как ловили аль-Багдади. Его охраняли враги, но предал свой
Убитый в минувшие выходные бывший лидер джихадистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр
Он был убит в минувшие выходные в ходе спецоперации американских военных, что позднее подтвердило министерство обороны США, обнародовав видеозаписи операции.
Как рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, всего в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.
«Были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также защитить детей, которые, по нашим оценкам, находились на объекте. Пять членов ИГ на территории объекта представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие. Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина», — отметил Маккензи.
По его словам, лидер ИГ Абу Бакр
Генетический анализ подтвердил, что убит был именно
На кадрах, которые продемонстрировали журналистам американские военные, видно здание, в котором предположительно находился лидер ИГ. Его окружают сотрудники спецназа, после чего боевики открывают огонь по американским силам, которые ведут наступление с воздуха.
В ходе наземной операции спецназовцы изъяли документы и электронные устройства. После этого они покинули объект и вернулись к вертолетам с двумя задержанными.
«После того, как наши силы безопасно покинули объект, они использовали высокоточные боеприпасы, применяемые вне зоны воздействия средств поражения противника, чтобы разрушить объект и все его содержимое», — рассказал журналистам Кеннет Маккензи.
На обнародованных видеозаписях также виден момент удара по объекту с воздуха.
В среду New York Times сообщила целый ряд новых подробностей спецоперации и того, как именно обнаружили
Как стало известно New York Times,
Охраняла лидера джихадистской организации группировка Хуррас
В частности, восемь чеков 2017—2018 годов говорят о том, что ИГ платила боевикам организации Хуррас
На этих чеках имеется логотип министерства безопасности ИГ и стоят подписи людей, которых называют официальными представителями Хуррас
На одной из квитанций, выписанной летом 2018 года, обозначено, что 7 000 долларов уплачено за «подготовку базы для братьев, прибывающих из провинции Аль-Хаир» — как ИГ называло область на востоке Сирии
Это дает основание предположить, что боевики Хуррас
Как отметил обнаруживший платежные документы ИГ Ассад Алмухаммад, отставной сотрудник разведслужб, ныне являющийся старшим научным сотрудником Программы противодействия экстремизму в Университете Джорджа Вашингтона, Хуррас
Если платежные документы достоверные, это говорит о наличии неофициальных каналов, по которым деньги передаются от службы безопасности ИГ высокопоставленным членам Хуррас
New York Times cсылается на двух неназванных американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, которые указали, что
В течение трех с половиной месяцев американская разведка вела наблюдение за этим местом, которое поначалу считалось слишком опасным для проведения спецоперации спецназа —
Однако после того, как президент Трамп две недели назад объявил о неожиданном выводе американских войск из северных областей Сирии, минобороны США не стало более медлить со спецоперацией, опасаясь, что они могут упустить
По данным этих двух неназванных высокопоставленных лиц, сдал
Он был завербован разведотделом курдских ополченцев из альянса Демократические силы Сирии, у которых имеются очень мощные связи в этом районе.
Именно этот информатор выкрал трусы
Пентагон так и не обнародовал имя служебного пса, который загнал в результате