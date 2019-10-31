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19:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как ловили аль-Багдади. Его охраняли враги, но предал свой

Убитый в минувшие выходные бывший лидер джихадистской группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади сумел долгое время укрываться на территории сирийской провинции Идлиб, так как платил за охрану членам соперничающей организации, но в итоге его предал человек из его ближнего круга.

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Операция против лидера ИГ Багдади в Сирии

Он был убит в минувшие выходные в ходе спецоперации американских военных, что позднее подтвердило министерство обороны США, обнародовав видеозаписи операции.

Как рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, всего в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.

«Были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также защитить детей, которые, по нашим оценкам, находились на объекте. Пять членов ИГ на территории объекта представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие. Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина», — отметил Маккензи.

По его словам, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее. Детям, вероятно, было до 12 лет, рассказал генерал.

Он также сообщил, что аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле. Сначала он пытался отстреливаться оттуда, однако затем подорвал себя.

Генетический анализ подтвердил, что убит был именно аль-Багдади, добавил Маккензи.

На кадрах, которые продемонстрировали журналистам американские военные, видно здание, в котором предположительно находился лидер ИГ. Его окружают сотрудники спецназа, после чего боевики открывают огонь по американским силам, которые ведут наступление с воздуха.

В ходе наземной операции спецназовцы изъяли документы и электронные устройства. После этого они покинули объект и вернулись к вертолетам с двумя задержанными.

«После того, как наши силы безопасно покинули объект, они использовали высокоточные боеприпасы, применяемые вне зоны воздействия средств поражения противника, чтобы разрушить объект и все его содержимое», — рассказал журналистам Кеннет Маккензи.

На обнародованных видеозаписях также виден момент удара по объекту с воздуха.

Спецслужбы вели наблюдение за виллой, где укрывался аль-Багдади, три с половиной месяца | Источник: Reuters

Новые подробности обнаружения «преступника номер один»

В среду New York Times сообщила целый ряд новых подробностей спецоперации и того, как именно обнаружили аль-Багдади.


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Как стало известно New York Times, аль-Багдади договорился об охране с одной из враждующих с ИГ группировок.

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Охраняла лидера джихадистской организации группировка Хуррас ад-Дин — об этом свидетельствуют найденные в Сирии платёжные квитанции, брошенные в спешке бойцами ИГ.

В частности, восемь чеков 2017—2018 годов говорят о том, что ИГ платила боевикам организации Хуррас ад-Дин за охранное оборудование и обеспечение средств связи, а также выплачивала зарплаты и оплату за транспортные расходы.

На этих чеках имеется логотип министерства безопасности ИГ и стоят подписи людей, которых называют официальными представителями Хуррас ад-Дин.

На одной из квитанций, выписанной летом 2018 года, обозначено, что 7 000 долларов уплачено за «подготовку базы для братьев, прибывающих из провинции Аль-Хаир» — как ИГ называло область на востоке Сирии Дейр-эз-Зор, которую до начала 2019 года удерживала под своим контролем эта группировка.

Это дает основание предположить, что боевики Хуррас ад-Дин помогали членам ИГ бежать из региона по мере наступления курдских отрядов при поддержке США.

Аль-Багдади, которого США называли «преступником номер один», провел свои последние месяцы на удаленной вилле в Барише — деревне в провинции Идлиб, находящейся за сотни километров от территории у границы с Ираком, которую ранее контролировала ИГ, в окружении членов враждующих джихадистских группировок, в частности из Хуррас ад-Дин.

Как отметил обнаруживший платежные документы ИГ Ассад Алмухаммад, отставной сотрудник разведслужб, ныне являющийся старшим научным сотрудником Программы противодействия экстремизму в Университете Джорджа Вашингтона, Хуррас ад-Дин и ИГ раньше считали себя врагами и «ИГ, по-видимому, пыталась внедриться в ряды Хуррас ад-Дин».

Если платежные документы достоверные, это говорит о наличии неофициальных каналов, по которым деньги передаются от службы безопасности ИГ высокопоставленным членам Хуррас ад-Дин.

Этот служебный пес, загнавший аль-Багдади, был участником около 50 спецопераций | Источник: DEPARTMENT OF DEFENSE

Трусы аль-Багдади и анализ ДНК

New York Times cсылается на двух неназванных американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, которые указали, что аль-Багдади прибыл на виллу в Идлиб в июле этого года.

В течение трех с половиной месяцев американская разведка вела наблюдение за этим местом, которое поначалу считалось слишком опасным для проведения спецоперации спецназа — из-за того, что воздушное пространство там контролировала Россия совместно с силами Асада, а также из-за присутствия в регионе связанных с Аль-Каидой (террористическая группировка, запрещена в России) группировок.

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Однако после того, как президент Трамп две недели назад объявил о неожиданном выводе американских войск из северных областей Сирии, минобороны США не стало более медлить со спецоперацией, опасаясь, что они могут упустить аль-Багдади.

По данным этих двух неназванных высокопоставленных лиц, сдал аль-Багдади один из тех немногих, кому он доверял. Личность информатора не разглашается из опасений за его жизнь, однако один из тех, кто знаком с подробностями этой операции, назвал его как человека «очень близкого, доверенного аль-Багдади».

Он был завербован разведотделом курдских ополченцев из альянса Демократические силы Сирии, у которых имеются очень мощные связи в этом районе.

Именно этот информатор выкрал трусы аль-Багдади и добыл образец крови на анализ ДНК, чтобы подтвердить, что тот, за кем следят спецслужбы США, действительно аль-Багдади. Об этом газете рассказал Мазлум Абди, командующий курдскими силами.

Пентагон так и не обнародовал имя служебного пса, который загнал в результате аль-Багдади в туннель. Однако, как сообщил генерал Маккензи, пес получил травму от оголенного провода, но его уже полечили, и он вернулся на службу.

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