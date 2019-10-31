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11:22 (мск), источник: Интерфакс

Посольство РФ в Мозамбике удивилось информации о гибели пяти россиян

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — В посольстве РФ в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о гибели пяти россиян на севере страны и не располагают информацией по данному вопросу.

Источник: AFP 2019

«Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», — сообщили «Интерфаксу» в российской дипмиссии.

Так там ответили на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что 27 октября на севере Мозамбика погибли пять граждан РФ. По данным некоторых СМИ, все они были обезглавлены.

Ранее на этой неделе онлайн-издание Carta de Moçambique сообщило, что 27 октября в результате нападения мятежников погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро российских наемников. Мятежники устроили засаду и обстреляли автомобиль с военными. Они сожгли транспортное средство и обезглавили убитых.

Издание без указания источника отметило, что убитые россияне были сотрудниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По его данным, сотрудники этой компании помогают правительственным силам Мозамбика бороться против мятежников.

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