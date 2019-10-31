16:03 (мск), источник: Коммерсантъ
США взыщут с беглого малайзийского финансиста украденный $1 млрд
Конфискации подвергнутся денежные средства, зарубежная недвижимость, предметы искусства и личный самолет.
Министерство юстиции США объявило о конфискации части активов находящегося в международном розыске малайзийского финансиста Джо Лоу, обвиняемого в незаконном использовании миллиардов государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Финансист согласился отдать американским властям активы почти на $1 млрд. Конфискованные средства, отметили в Минюсте, будут «использованы в интересах тех людей, которые пострадали от коррупции».
В рамках расследования хищений из малазийского государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad произошло самое масштабное на данный момент событие. Министерство юстиции США, расследовавшее хищения из 1MDB в соответствии с программой о взыскании доходов, полученных путем коррупции, достигло соглашения о конфискации активов стоимостью почти $1 млрд у человека, который считается одним из главных виновников в крахе 1MDB, — находящегося в бегах 36-летнего финансиста Джо Лоу.
Эти $4,5 млрд входят в общую сумму недостачи $11 млрд, обнаруженной в 2015 году у малайзийского фонда и ставшей причиной его краха. В ходе расследования почти $700 млн из фонда обнаружились на личных счетах Наджиба Разака, занимавшего тогда пост
Минюст США в связи с этим делом в 2018 году предъявил уголовные обвинения в пособничестве отмыванию денег и подкупе иностранных чиновников двум инвестбанкирам из Goldman Sachs. А власти Малайзии в августе нынешнего года предъявили уголовные обвинения сразу 17
Как указывается в опубликованном вчера заявлении Минюста США, Джо Лоу в течение многих лет занимался отмыванием денег, незаконно присвоенных им из фонда 1MDB благодаря тесным связям с малазийскими властями.
Минюст США подал в отношении Джо Лоу 13 исков о конфискации имущества, приобретенного за незаконно полученные средства. И именно по этому пакету исков удалось достичь урегулирования с малайзийским финансистом. По условиям урегулирования финансист и его семья отдадут американским властям недвижимость в Лондоне,
Конфискованные средства, отметили в Минюсте, будут «использованы в интересах тех людей, которые пострадали от коррупции».
Правда, они не уточнили, в какой именно стране.
Формат урегулирования претензий не предусматривает необходимость признания вины самим Джо Лоу, который в настоящее время находится в неизвестном месте, скрываясь от правосудия — власти Малайзии считают, что он прячется в Китае. Зато в рамках соглашения Джо Лоу и его семья получат $15 млн из суммы конфискованных активов на оплату услуг юристов.
Сам Джо Лоу в своем заявлении, переданном через адвокатов, назвал это событие «важнейшим, всеобъемлющим, глобальным урегулированием». Между тем, как отмечают в Министерстве юстиции, это соглашение не касается других исков, поданных в США, в которых малайзийский финансист также обвиняется в отмывании миллиардных сумм, принадлежавших 1MDB, и других финансовых преступлениях в США.
Алена Миклашевская.