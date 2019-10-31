Пьяный мужчина зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В столице Ненецкого автономного округа 36-летний местный житель ворвался в помещение детского сада во время тихого часа и смертельно ранил ножом шестилетнего мальчика, сообщает Следственный комитет России (СКР).
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Убийство произошло в четверг днем в детском саду «Сказка», который расположен на улице 60 лет СССР, следует из сообщения пресс-службы администрации Нарьян-Мара. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ), говорится в сообщении СКР.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на месте преступления, им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения, сказано в сообщении.
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Мотивы нападавшего в сообщении СКР не уточняются. Задержанный отказывается от дачи показаний, погибшему ребенку он никем не приходится, сообщили РБК в управлении СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Как нападавший попал в детсад
Возбуждено и другое уголовное дело — по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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«Следствие выясняет, каким образом нетрезвый мужчина проник в помещение детского сада, который охраняется частным охранным предприятием», — сказала «Российской газете» старший помощник руководителя регионального управления СКР Светлана Тарнаева.
«Данный детский сад находится под охраной ЧОП, он будет проверен правоохранительными органами, после чего будет принято решение о лишении лицензии», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Позже стало известно, что глава Росгвардии Виктор Золотов поручил своим подчиненным проверить ЧОП.
По словам собеседника агентства, мужчина смог пройти в детский сад беспрепятственно, его никто не остановил. По данным источника, он не состоял на учете в полиции, ранее не был судим. Мужчина будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, сказали в управлении СКР.
«По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик», — сказал местному изданию «НАО24» губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский.
«На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку», — добавил губернатор.
На месте происшествия работают экстренные службы и психологи, пишет «НАО24».
Нарьян-Мар — административный центр Ненецкого автономного округа и единственный город в регионе. Он расположен за Полярным кругом.
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СК задержал подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре