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16:43 (мск), источник: Интерфакс

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: НАО24

По ее данным, в четверг днем он нанес шестилетнему мальчику смертельное ножевое ранение. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на месте преступления — это был 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следствие будет просить об аресте задержанного.

Также возбуждены уголовные дела по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей.

По данным СМИ, убийство произошло в детском саду «Сказка».

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