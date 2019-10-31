16:43 (мск), источник: Интерфакс
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — В
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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — В
По ее данным, в четверг днем он нанес шестилетнему мальчику смертельное ножевое ранение. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на месте преступления — это был 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения.
Также возбуждены уголовные дела по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей.
По данным СМИ, убийство произошло в детском саду «Сказка».