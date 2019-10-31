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17:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ехавших в Россию тигров не пропустила таможня в Беларуси. Одно животное умерло, остальных спасают в Польше

Десять тигров, которых перевозили из Италии в Россию, не пропустила ветеринарная служба Беларуси. После нескольких суток на таможне одно животное умерло, остальные в тяжелом состоянии, их сейчас спасают сотрудники двух польских зоопарков.

Источник: AFP

По данным белорусского издания Tut.by, тигров перевозили из Рима в один из российских зоопарков.

Грузовик с тиграми выехал из Рима 22 октября, проехал по территории Евросоюза и 26 октября подъехал к польско-белорусской границе.

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Tut.by пишет, что сначала автомобиль отказались пропускать пограничники — у двух сопровождающих тигров итальянцев не было белорусских виз. Тогда автомобиль вернулся в Польшу, там граждане Италии вышли, а водитель — гражданин России — вернулся к границе.

Теперь уже тигров отказался пропускать ветеринарный контроль из-за неправильно оформленных документов. Водитель предъявил лишь копию ветеринарного сертификата, и в ней были ошибки. Номер автомобиля не совпадал с тем, что был указан в сертификате. В документе была указана одна принимающая сторона, а по факту тигры ехали в другое место.


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В какой именно зоопарк ехали тигры, белорусские и польские издания не сообщают. Российский телеграм-канал Mash и издание РИА «Дербент» пишут, что в дагестанский — в подарок.

В Махачкале есть только один зоопарк — Hamster. В его описании говорится, что он контактный. Он занимает небольшое одноэтажное помещение на улице Ташкентская. Сайта у зоопарка нет, телефон днем 31 октября был выключен.

Еще один контактный зоопарк есть в Дербенте. Он называется «Сказка», располагается рядом с городским рынком, и его телефоны тоже были выключены.

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Правила хорошего отлова

Грузовик с животными остался в Польше. Во вторник, 29 октября, один из тигров умер. 30 октября польская полиция арестовала водителя — по обвинению в жестоком обращении с животными (ему грозит до трех лет тюрьмы), а польская ветеринарная инспекция попросила зоопарки страны помочь. Шесть тигров согласился принять зоопарк в Познани, еще двух — зоопарк в городе Члухов.

Для транспортировки тигров пришлось задействовать антитеррористическое подразделение польской полиции.

«В одной полуразрушенной клетке тигр сходил с ума от стресса и агрессии. При этом клетка закрывала доступ к остальным. В других клетках все животные были живы, но тоже очень сильно страдали. Нам пришлось ждать рассвета, чтобы начать перевозку, делать это ночью было просто опасно для всех», — цитирует сотрудника зоопарка польская газета Wielkopolsky Glos.

Тигры прибыли в Познань. Они в очень плохом состоянии, один, кажется, не пережил дорогу. Им нужно лечение и еще раз лечение. Давайте скрестим пальцы!
Яцек Ясковяк
мэр Познани

Около полудня по московскому времени на официальной странице Познаньского зоопарка в «Фейсбуке» появилась запись: «Все тигры живы». За два часа под записью появилось более 17 тысяч лайков.

К середине дня 31 октября ни один из российских зоопарков не заявил о том, что тигры направлялись туда. Польская сторона собирается вылечить и переправить тигров в Испанию, в специальный центр для их размещения.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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