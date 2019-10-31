18:56 (мск), источник: Интерфакс
Первый вернувшийся в РФ бизнесмен из «списка Титова» получил три года колонии
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Кировский суд
По ее данным, Каковкин в сговоре учредителем фирмы «ДИТИС» Баскаковым 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащих ООО «МКТ».
В начале февраля 2018 года российский
Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию в феврале того же года, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, но затем оно было возобновлено. Всего на родину вернулись уже четверо из этого списка, в отношении двух из них уголовное преследование прекращено.