18:42 (мск), источник: Lenta.Ru
«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» подтвердила информацию о гибели своего лидера Абу Бакра
Reuters отмечает, что ИГ также подтвердило информацию о ликвидации помощника главаря — Аби
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации
В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.