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18:42 (мск), источник: Lenta.Ru

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» подтвердила информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает в Twitter агентство AFP со ссылкой на агентство террористов Amaq.

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Reuters отмечает, что ИГ также подтвердило информацию о ликвидации помощника главаря — Аби аль-Хасана аль-Мухаджира.

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади 27 октября. В операции был задействован армейский спецназ США. По словам политика, главарь ИГ, напуганный приближением американских военных, «кричал, ныл и плакал». «Он был напуган до смерти и не хотел умирать», — сказал Трамп. После того, как тело аль-Багдади опознали, над ним провели ритуалы по исламским традициям, после чего захоронили в море.

В результате действий, утверждает глава Белого дома, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с ИГ.

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