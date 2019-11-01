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31 октября, источник: Коммерсантъ

Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Генерал-майор милиции в отставке Александр Туривненко подозревается в подготовке заказного убийства. По версии следствия, господин Туривненко, являясь директором кисловодского санатория «Солнечный», решил организовать убийство гражданской жены своего брата Владимира Туривненко (погиб осенью 2017 года, упав со строительных лесов во время проверки ремонтных работ, проходивших в здравнице. На тот момент он возглавлял санаторий). Как сообщает Следственный комитет, убийство удалось предотвратить сотрудникам СКР и МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Следователи полагают, что мотивом к преступлению послужило желание Александра Туривненко получить в собственность доли в компаниях брата, перешедших по наследству его сыну. Господин Туривненко якобы считал, что мать племянника мешает осуществлению его плана, оказывая на сына влияние.

Для воплощения задуманного он привлек своего знакомого, возможно, бывшего сослуживца — до 2010 года Александр Туривненко был начальником Западного управления внутренних дел на транспорте.

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Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху. Однако «исполнитель» сообщил о поступившем ему заказе правоохранителям.

Следователи инсценировали похищение и убийство женщины, проживающей в Санкт-Петербурге, «киллер» справился с ролью, получив от заказчика 150 тыс. руб. на покупку оружия, он продемонстрировал ему подтверждающие фотографии.

Господин Туривненко был задержан силовиками во время передачи оставшейся суммы «наемнику». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму).

Олег Горяев, Ростов-на-Дону

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