Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

31 октября, источник: Коммерсантъ
Следователи полагают, что мотивом к преступлению послужило желание Александра Туривненко получить в собственность доли в компаниях брата, перешедших по наследству его сыну. Господин Туривненко якобы считал, что мать племянника мешает осуществлению его плана, оказывая на сына влияние.
Для воплощения задуманного он привлек своего знакомого, возможно, бывшего сослуживца — до 2010 года Александр Туривненко был начальником Западного управления внутренних дел на транспорте.
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху. Однако «исполнитель» сообщил о поступившем ему заказе правоохранителям.
Следователи инсценировали похищение и убийство женщины, проживающей в
Господин Туривненко был задержан силовиками во время передачи оставшейся суммы «наемнику». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму).
Олег Горяев,