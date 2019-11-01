04:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Как отмыть Мойдодыра
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях.
Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области,
По информации «Ъ», подтвержденной в Федеральной налоговой службе (ФНС), 31 октября управление «К» четвертой службы Федеральной службы безопасности проводит в шести регионах оперативные мероприятия с изъятием документов в офисах около 20 юрлиц, работающих в клининговом бизнесе. Список проверяемых ФСБ с участием ФНС структур полностью не раскрывается, известно, что они затронули в том числе московский офис одной из крупных структур на этом рынке — F5 Service, российского партнера немецкой группы F5, одной из старейших структур на этом рынке.
Крупнейшими клиентами F5 в Москве является большая часть сетей четырех- и пятизвездочных отелей (в том числе сети Marriott, Kempinsky, Hyatt, Renaissance, Radisson) и ритейловые сети («Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса», «Мираторг»). Центральный офис F5 в Москве на Павелецкой вчера не принимал звонки. Итоги операции ФСБ не комментирует.
В ФНС «Ъ» пояснили, что предметом интереса службы в операции являются в том числе взаимоотношения клинеров с «площадками», обеспечивающими незаконные вычеты по НДС.
Кроме того, службу интересуют доказательства, «возможно свидетельствующие об осознанном участии заказчиков клининговых компаний в схемах уклонения от налогообложения».
«Обеление» этого рынка ФНС начала в ноябре 2017 года, когда продемонстрировала его участникам аналитику сектора. На 2016 год выручка рынка в РФ оценивалась ФНС в более 360 млрд руб. с более 7,5 тыс. игроков, при этом доля вычетов по НДС составляла тогда 85% при экспертных оценках нормы вычетов для работающей «вбелую» компании в 35%.
Кроме того, на рынке распространены аутстаффинговые схемы, позволяющие резко снижать уплату соцсборов.
Существенная часть рынка, объединенная СРО «Ассоциация клининговых и фасилити операторов» (АКФО), к 2019 году дала согласие на раскрытие информации о своем бизнесе в открытом реестре добросовестных операторов.
Тем не менее, по словам Юрия Рябичева, председателя правления АКФО, «рынок клининга и техэксплуатации — это рынок заказчиков, которые фактически определяют стоимость услуги». По его словам, стандарты СРО не позволяют сейчас участвовать в тендерах крупнейших заказчиков, среди которых РЖД, ВТБ, Сбербанк, «Магнит», «Ашан», «Дикси», — «даже стартовая цена в них не позволяет включить в стоимость услуги налоги». По данным «Ъ», ФНС и ФСБ 31 октября интересовали в том числе тендерные документы.
По словам Константина Кузнецова, управляющего партнера ООО «Мегаполис-Сервис» (клининг, комплексная эксплуатация недвижимости, входит в АКФО), «значительная часть рынка существует в реалиях прошлого, решающим фактором для многих заказчиков, в том числе государственных, является стоимость».
Сопредседатель «Деловой России» Антон
Но в случае с клининговым бизнесом ФНС была вынуждена обращать внимание не только на «неприсоединившихся» игроков, но и на их заказчиков, определяющих правила игры. При этом, по словам Александра Багина из ВШЭ, в 2018 году исследовавшего профильный рынок в РФ, есть проблемы с госрегулированием в этой сфере: госзаказчики при формировании начальной максимальной цены контракта на клининговые услуги по указанию Минэкономики используют запрос рыночных цен как приоритет, а более рациональный для этих услуг затратный метод — лишь как дополнение.
«Парадокс в том, что государство пытается купить услугу по заниженной стоимости, подрядчики в погоне за контрактом не включают в цену налоги, а потом государство с трудом пытается эти налоги собрать», — полагает эксперт.
Дмитрий Бутрин