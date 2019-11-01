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12:20 (мск), источник: Интерфакс

Источник раскрыл личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска злоумышленников

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Застреленный в результате нападения на дом экс-главы Киселевска (Кузбасс) Сергея Лаврентьева был ранее судим и работал спасателем, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в пятницу.

По словам собеседника агентства, убитый — 45-летний Марат Гарипов, он ранее был судим по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Источник добавил, что убитый мужчина был одет в камуфляж, на его лице была маска с прорезью для глаз, личность установили по отпечаткам пальцев.

По данным местных СМИ, полный тезка убитого руководит спасателями в городе Белово.

В пресс-службе «Агентства по защите населения и территории Кузбасса» подтвердили, что начальником Беловской спасательной группы является Марат Гарипов, который сегодня не вышел на работу.

«Ему сегодня звонили, на звонки он не отвечает, на работу не вышел», — сказал собеседник агентства. «Интерфакс» не располагает комментарием управления Следственного комитета РФ (СКР) по Кузбассу по данному поводу.

Как сообщалось, накануне, 31 октября, вечером жена Лаврентьева заметила двух мужчин на участке вблизи дома, о чем рассказала мужу, после чего тот взял ружье и вышел во двор. После перестрелки женщина вышла из дома и нашла тело мужа и одного из нападавших. Об этом рассказали в региональном управлении СКР. Ранее о том, что бывший мэр успел застрелить одного из злоумышленников, прежде чем погиб сам, «Интерфаксу» сообщали источники.

По факту произошедшего возбуждено дело по п."ж ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), правоохранители разыскивают второго нападавшего. Основная версия — попытка разбойного нападения.

Лаврентьев занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет, свой пост он покинул в 2018 году по собственному желанию.

Бывший глава Киселевска застрелен во дворе собственного дома
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