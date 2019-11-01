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14:16 (мск), источник: РИА Новости

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря «Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.

Источник: РИА Новости

«У нас нет генетического материала, который бы позволил говорить со 100-процентной уверенностью», — заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.

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О ликвидации аль-Багдади 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось «быстро и точно идентифицировать».

Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что у Москвы нет достоверной информации об «очередном» уничтожении аль-Багдади американскими военными.

При этом связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря и даже назначила преемника.

Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году он провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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