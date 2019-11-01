14:16 (мск), источник: РИА Новости
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря «Исламского государства"* Абу Бакра
«У нас нет генетического материала, который бы позволил говорить со 100-процентной уверенностью», — заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.
О ликвидации
Позже официальный представитель Минобороны России
При этом связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря и даже назначила преемника.
Настоящее имя
*Террористическая организация, запрещенная в России.