Голунов пришел на заседание суда в бронежилете

«Иван находится под госзащитой», — уточнил адвокат Сергей Бадамшин. В суд Голунов пришел в сопровождении трех сотрудников в масках.
Заседание было отложено на 11 ноября в связи с истребованием у СК материалов проверки по его делу.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении «неустановленных лиц».