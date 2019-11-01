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12:48 (мск), источник: РИА Новости

Голунов пришел на заседание суда в бронежилете

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Журналист Иван Голунов в пятницу пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете в сопровождении сотрудников ФСБ в масках, его адвокат уточнил, что он находится под госзащитой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Иван находится под госзащитой», — уточнил адвокат Сергей Бадамшин. В суд Голунов пришел в сопровождении трех сотрудников в масках.

Заседание было отложено на 11 ноября в связи с истребованием у СК материалов проверки по его делу.
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Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении «неустановленных лиц».

Голунов имеет право на возмещение морального ущерба
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11 июня© Ньюстюб
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