14:27 (мск), источник: Коммерсантъ
В Нарьян-Маре задержан охранник детсада, в котором убили ребенка
Сотрудник частного охранного предприятия, охранявшего детский сад в
«Задержан сотрудник ООО ОП “Святогоръ”, который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины. Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников», — говорится в сообщении.
Напомним, 31 октября житель
Сам преступник заявил, что совершил убийство после того, как «прочел заклинание в книжке про вечную жизнь». Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе допроса Денис Поздеев от дачи показаний отказался.
Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский поручил провести проверку в детских учреждениях региона. Господин Цыбульский также предложил упростить законодательство для сохранения конкуренции среди охранных агентств, в пользу большего обеспечения безопасности.
По сути, сегодня существует системная проблема, когда на конкурсы выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом вот таким халатным образом выполняющие свои обязанности.
По распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина в