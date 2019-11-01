15:13 (мск), источник: Ведомости
Полковник ФСБ Черкалин частично признал иск прокуратуры на 6 млрд рублей
Это признание — один из первых случаев в практике.
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, частично признал иск Генпрокуратуры, потребовавшей конфисковать в пользу государства имущество офицера и его родственников более чем на 6 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление в Головинском суде Москвы адвоката полковника Владимира Михайлова.
«Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200 500, 900 000 руб., $50,49 млн, почти 2 млн евро, 16,15 млн руб., $22,56 млн», — уточнил адвокат. По его словам, полковник также согласен на конфискацию 6,5 млн евро, 4000 фунтов, 793 млн руб., авто Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Происхождение этих активов офицер объяснить не может. Всего Черкалин согласен отдать государству 810 млн руб., $72,7 млн, 8,5 млн евро.
Михайлов также перечислил имущество, взыскание которого Черкалин считает незаконным. Речь идет о 120 000 руб., около 2000 швейцарских франков, а также ювелирных украшениях и недвижимом имуществе — квартирах, домах, нежилых помещениях, земельных участках, парковочных местах, зарегистрированных на его родителей, бывших жен и родственников.
Иск об обращении в пользу государства имущества Черкалина и его родственников Генпрокуратура подала в суд 22 августа. Ответчиками по нему проходят семь человек.
Черкалина задержали вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым 25 апреля. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК и ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, с ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Черкалин получил через посредника $850 000 взятки «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Как установило следствие, в 2011 г. Черкалин, Васильев и Фролов, угрожая уголовным преследованием, заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб.
После задержания Черкалина Генпрокуратура обнаружила, что полковник предоставлял недостоверные сведения о доходах. Возглавляя 2-ой отдел Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, он имел в собственности имущество, стоимость которого значительно превосходила официальный доход. На часть денег, полученных преступным путем, полковник покупал имущество и регистрировал его на своих родственников, считает Генпрокуратура. В частности, на родственников Черкалин оформил пять квартир, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, два загородных дома, 14 нежилых помещений и два автомобиля. При обыске по месту жительства, в машине и служебном кабинете полковника были обнаружены наличными 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро.
Стоимость найденного у Черкалина и его родственников имущества Генпрокуратура оценила в 6,3 млрд руб. Всего при обысках у Черкалина и его подельников были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб.
Полковник никак не объяснял происхождение денег, его адвокаты называли их «бесхозным имуществом, практически кладом». В 2017 г. Никулинский суд Москвы изъял имущество и активы Захарченко и его близких на 484 млн руб. в доход государства. Всего было конфисковано 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа) в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля. В июне этого года сам Захарченко был признан виновным по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 117 млн руб. и лишил звания. Захарченко свою вину не признал.
Ирина Чевтаева