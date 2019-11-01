Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поганые» обряды: елка, олимпийский огонь и фата невестыКакие языческие культы дошли до наших дней?
Фоторепортажи
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
15:13 (мск), источник: Ведомости

Полковник ФСБ Черкалин частично признал иск прокуратуры на 6 млрд рублей

Это признание — один из первых случаев в практике.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
На ФСБ нашлось УСБ

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, частично признал иск Генпрокуратуры, потребовавшей конфисковать в пользу государства имущество офицера и его родственников более чем на 6 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление в Головинском суде Москвы адвоката полковника Владимира Михайлова.

«Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме $200 500, 900 000 руб., $50,49 млн, почти 2 млн евро, 16,15 млн руб., $22,56 млн», — уточнил адвокат. По его словам, полковник также согласен на конфискацию 6,5 млн евро, 4000 фунтов, 793 млн руб., авто Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Происхождение этих активов офицер объяснить не может. Всего Черкалин согласен отдать государству 810 млн руб., $72,7 млн, 8,5 млн евро.

По курсу Центробанка на сегодня, речь идет об изъятии почти 6,1 млрд руб. только «живыми» деньгами, без учета других активов. По словам адвоката, эти деньги полковник получил «из не предусмотренных законом источников».
Новость
Чекисты-миллиардеры

Михайлов также перечислил имущество, взыскание которого Черкалин считает незаконным. Речь идет о 120 000 руб., около 2000 швейцарских франков, а также ювелирных украшениях и недвижимом имуществе — квартирах, домах, нежилых помещениях, земельных участках, парковочных местах, зарегистрированных на его родителей, бывших жен и родственников.

Иск об обращении в пользу государства имущества Черкалина и его родственников Генпрокуратура подала в суд 22 августа. Ответчиками по нему проходят семь человек.


Нажмите,
чтобы включить звук

Черкалина задержали вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым 25 апреля. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК и ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, с ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Черкалин получил через посредника $850 000 взятки «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Как установило следствие, в 2011 г. Черкалин, Васильев и Фролов, угрожая уголовным преследованием, заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб.

Новость
«Все под колпаком»: журналисты описали схему «крышевания» банкиров сотрудниками ФСБ

После задержания Черкалина Генпрокуратура обнаружила, что полковник предоставлял недостоверные сведения о доходах. Возглавляя 2-ой отдел Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, он имел в собственности имущество, стоимость которого значительно превосходила официальный доход. На часть денег, полученных преступным путем, полковник покупал имущество и регистрировал его на своих родственников, считает Генпрокуратура. В частности, на родственников Черкалин оформил пять квартир, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, два загородных дома, 14 нежилых помещений и два автомобиля. При обыске по месту жительства, в машине и служебном кабинете полковника были обнаружены наличными 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро.

Стоимость найденного у Черкалина и его родственников имущества Генпрокуратура оценила в 6,3 млрд руб. Всего при обысках у Черкалина и его подельников были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб.

Эта сумма абсолютный рекорд — ранее самым богатым коррупционером считался экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, при обысках у родственницы которого были найдены 8 млрд руб. в различной валюте.

Полковник никак не объяснял происхождение денег, его адвокаты называли их «бесхозным имуществом, практически кладом». В 2017 г. Никулинский суд Москвы изъял имущество и активы Захарченко и его близких на 484 млн руб. в доход государства. Всего было конфисковано 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа) в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля. В июне этого года сам Захарченко был признан виновным по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 117 млн руб. и лишил звания. Захарченко свою вину не признал.

Ирина Чевтаева

Следите за развитием темы Сотрудников ФСБ обвинили в махинациях
 Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Что стало с представленными Путиным новейшими вооружениями
Названы достопримечательности, которые могут исчезнуть (фото)
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали
«Посейдоны» и «Кинжалы» не подпадают под договор с США
Голунов пришел в суд в бронежилете
Выступавший за ужесточение закона об изменах попался на измене
Здоровье
Фермер отрубил себе палец после укуса змеи Фермер из китайской провинции Чжэцзян отрубил себе указательный палец правой руки после укуса китайского щитомордника. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Авто
Большая реформа ОСАГО: ДТП теперь можно оформить за 10 минут С 1 ноября начало работать мобильное приложение «Помощник ОСАГО» — первый «суперсервис» для онлайн-оформления Европротокола. Рассказываем, что это такое
Кино
12-летняя дочь Реввы стала актрисой дубляжа Алиса осуществила свою мечту и озвучила одного из героев новой анимационной ленты «Стражи Арктики»
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
7-летняя дочь Орбакайте в салоне красоты умилила сеть Девочка отправилась в салон маникюра
Леди
Звездные красотки 50+ с бурной личной жизнью Листай нашу галерею и читай о знаменитостях, которые не боятся после 50 лет вступать в новые отношения.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь