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16:44 (мск), источник: Интерфакс

Первый приговор по делам из «списка Титова» шокировал бизнес-омбудсмена

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU. Бизнес-омбудсмена Бориса Титова шокировал приговор Кировского райсуда в Ростове-на-Дону, который отправил на три года в колонию бизнесмена Андрея Каковкина.

Источник: РИА "Новости"

Осужденный стал первым из списка предпринимателей, которые согласились вернуться в Россию под обещание Титова им помочь, и первый получил приговор.

«Я в шоке, как и вы. От приговора, вынесенного Андрею Каковкину районным судом Ростова-на-Дону, — написал Титов в фейсбуке. — К сожалению, список не дает гарантий в отношении судебного приговора. Но. Моя позиция остается прежней: дело Каковкина — это гражданско-правовой спор, а не уголовное дело!».

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Он пообещал помочь защите осужденного оспорить этот приговор.

Суд признал директора торгового дома «Гриф» Каковкина виновным в мошенничестве. По версии следствия, он в сговоре с учредителем фирмы «ДИТИС» в августе 2015 года похитил у ООО «МКТ» 10 млн рублей. Баскаковым 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащих ООО «МКТ».


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Титов напомнил, что обвинение строится на гражданско-правовой сделке о займе двух компаний, договор о которой до сих пор не расторгнут. 10 млн рублей, хищение которых вменялось Каковкину, были арестованы судом еще летом 2015 года, а в 2017 года их вернули потерпевшей стороне. Бизнес-омбудсмен считает, что это гражданский спор, а уголовное дело тут ни при чем, и это он обещал доказывать следствию, судам и прокуратуре.

Он отметил, что силовики соблюли договоренности по «лондонскому списку», дав возможность Каковкину оставаться на свободе до суда.

Титов в начале 2018 года начал составлять список российских бизнесменов, которым грозит на родине уголовное преследование и которые из-за этого выехали за границу, но хотели бы вернуться. Он обещал им поддержку и гарантии, что их не арестуют по возвращении. Список он составлял с одобрения президента Владимира Путина.

Каковкин стал первым, кто вернулся в Россию по предложению Титова.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что из числа вернувшихся двое получили условные сроки, один — амнистирован, десятерым отменили заочные аресты и дела троих прекратили. По его словам, в работе еще 100 обращений от заявителей, по которым ведется работа по включению в «лондонский список».

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