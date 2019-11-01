16:44 (мск), источник: Интерфакс
Первый приговор по делам из «списка Титова» шокировал бизнес-омбудсмена
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU.
Осужденный стал первым из списка предпринимателей, которые согласились вернуться в Россию под обещание Титова им помочь, и первый получил приговор.
«Я в шоке, как и вы. От приговора, вынесенного Андрею Каковкину районным судом
Он пообещал помочь защите осужденного оспорить этот приговор.
Суд признал директора торгового дома «Гриф» Каковкина виновным в мошенничестве. По версии следствия, он в сговоре с учредителем фирмы «ДИТИС» в августе 2015 года похитил у ООО «МКТ» 10 млн рублей. Баскаковым 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащих ООО «МКТ».
Титов напомнил, что обвинение строится на
Он отметил, что силовики соблюли договоренности по «лондонскому списку», дав возможность Каковкину оставаться на свободе до суда.
Титов в начале 2018 года начал составлять список российских бизнесменов, которым грозит на родине уголовное преследование и которые