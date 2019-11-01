18:27 (мск), источник: Lenta.Ru
SSJ 100 с отказавшим двигателем приземлился
Пассажирский Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) с отказавшим левым двигателем, вылетевший из Тюмени в
«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — сообщил ТАСС информированный источник. По его словам, воздушное судно встречали на полосе представители экстренных служб.
Причиной технических проблем с пассажирским Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», вылетевшего из Тюмени в
Как уточняет в Telegram издание РБК со ссылкой на «Гражданские самолеты Сухого», пилоты сами отключили двигатель лайнера. Ранее сообщалось, что самолет готовится к экстренной посадке и вырабатывает топливо. Предполагалось, что он приземлится через полтора часа с превышением разрешенной посадочной массы, а также в условиях ветра порывами до 17 метров в секунду.
О готовящемся к аварийной посадке SSJ 100 стало известно ранее 1 ноября. По данным Flightradar, речь шла о воздушном судне авиакомпании «Ямал», вылетевшем из тюменского аэропорта Рощино в