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18:27 (мск), источник: Lenta.Ru

SSJ 100 с отказавшим двигателем приземлился

Пассажирский Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) с отказавшим левым двигателем, вылетевший из Тюмени в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — сообщил ТАСС информированный источник. По его словам, воздушное судно встречали на полосе представители экстренных служб.

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Причиной технических проблем с пассажирским Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», вылетевшего из Тюмени в Санкт-Петербург, оказалось попадание птицы в двигатель. Об этом «Интерфаксу» сообщил перевозчик.

Как уточняет в Telegram издание РБК со ссылкой на «Гражданские самолеты Сухого», пилоты сами отключили двигатель лайнера. Ранее сообщалось, что самолет готовится к экстренной посадке и вырабатывает топливо. Предполагалось, что он приземлится через полтора часа с превышением разрешенной посадочной массы, а также в условиях ветра порывами до 17 метров в секунду.

О готовящемся к аварийной посадке SSJ 100 стало известно ранее 1 ноября. По данным Flightradar, речь шла о воздушном судне авиакомпании «Ямал», вылетевшем из тюменского аэропорта Рощино в Санкт-Петербург в 18:55 по местному времени (16:55 мск).

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