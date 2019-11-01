21:13 (мск), источник: Lenta.Ru
Пассажирка аварийно севшего SSJ-100 рассказала о происходившем на борту
Пассажирка Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), совершившего аварийную посадку в Тюмени
По ее словам, после того, как пассажирам объявили, что самолет возвращается в аэропорт вылета и судно начало кружить над городом, стало «очень страшно».
«Некоторые по левой стороне видели, как двигатель так —
В то же время, отметила женщина, стюардессы успокаивали пассажиров, однако «сами были насторожены». «Потом сели и такие аплодисменты были!» — заключила она.
Ранее в сети появилось видео аварийной посадки SSJ 100 в тюменском аэропорту «Рощино». В ролике видно, как лайнер снижается, а затем приземляется на
Пассажирский SSJ 100 авиакомпании «Ямал» вылетел из Тюмени в