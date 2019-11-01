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21:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Пассажирка аварийно севшего SSJ-100 рассказала о происходившем на борту

Пассажирка Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), совершившего аварийную посадку в Тюмени из-за проблем с двигателем, рассказала о том, что происходило на борту лайнера. Ее рассказ был опубликован в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, после того, как пассажирам объявили, что самолет возвращается в аэропорт вылета и судно начало кружить над городом, стало «очень страшно».

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«Некоторые по левой стороне видели, как двигатель так — пых-пых, там огонь даже был. Кто-то плакал, кто-то оцепенел, один начал вслух молиться», — сообщила она и добавила, что также вспомнилась произошедшая в мае катастрофа в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.

В то же время, отметила женщина, стюардессы успокаивали пассажиров, однако «сами были насторожены». «Потом сели и такие аплодисменты были!» — заключила она.

Ранее в сети появилось видео аварийной посадки SSJ 100 в тюменском аэропорту «Рощино». В ролике видно, как лайнер снижается, а затем приземляется на взлетно-посадочной полосе.

Пассажирский SSJ 100 авиакомпании «Ямал» вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург ранее 1 ноября, но был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета спустя примерно полтора часа после взлета. На борту находились 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа. Посадка была произведена благополучно, в результате инцидента никто не пострадал. Причиной технических проблем оказалось попадание птицы в один из двигателей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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