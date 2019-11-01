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21:45 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: Шойгу раскритиковал подчиненных после расстрела в забайкальской воинской части

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по итогам расследования расстрела солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом.

Источник: Reuters

По словам источников РБК, господин Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные (более трех суток) задания исключительно контрактников, а не солдат срочной службы.

«Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — рассказал один из источников издания. Глава Минобороны подчеркнул, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Рамиль Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. Господин Шойгу назвал произошедшее «вопиющим преступлением» и дал поручение оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента.

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Поверкой воинской части займутся Главное управление контрольной и надзорной деятельности и Генштаб. Все допустившие халатность будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения, рассказал источник, знакомый с решениями по итогам совещания. Также господин Шойгу дал приказ ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медицинский комиссий и поручил Главному военно-политическому управлению оказать помощь семьям погибших и пострадавших военных.

Напомним, 25 октября в воинской части № 54160, расположенной в закрытом поселке Горный Забайкальского края, при смене караула Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. Погибли два офицера, пятеро срочников и один контрактник. Еще двое солдат получили тяжелые ранения. Следствие предъявило Рамилю Шамсутдинову обвинение в убийстве двух и более лиц. Читинский гарнизонный военный суд арестовал обвиняемого на два месяца.


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Источник «Ъ» подтвердил жесткие неуставные отношения в части, а также сообщил, что срочник хотел убить только одного офицера, с которым у него был конфликт, а остальные «попали под раздачу».

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