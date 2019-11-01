21:45 (мск), источник: Коммерсантъ
РБК: Шойгу раскритиковал подчиненных после расстрела в забайкальской воинской части
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по итогам расследования расстрела
По словам источников РБК, господин Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные (более трех суток) задания исключительно контрактников, а не солдат срочной службы.
«Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — рассказал один из источников издания. Глава Минобороны подчеркнул, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Рамиль Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. Господин Шойгу назвал произошедшее «вопиющим преступлением» и дал поручение оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента.
Поверкой воинской части займутся Главное управление контрольной и надзорной деятельности и Генштаб. Все допустившие халатность будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения, рассказал источник, знакомый с решениями по итогам совещания. Также господин Шойгу дал приказ ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медицинский комиссий и поручил Главному
Напомним, 25 октября в воинской части № 54160, расположенной в закрытом поселке Горный Забайкальского края, при смене караула Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. Погибли два офицера, пятеро срочников и один контрактник. Еще двое солдат получили тяжелые ранения. Следствие предъявило Рамилю Шамсутдинову обвинение в убийстве двух и более лиц. Читинский гарнизонный военный суд арестовал обвиняемого на два месяца.
Источник «Ъ» подтвердил жесткие неуставные отношения в части, а также сообщил, что срочник хотел убить только одного офицера, с которым у него был конфликт, а остальные «попали под раздачу».