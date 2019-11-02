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04:57 (мск), источник: ТАСС

Двое погибли, один пропал без вести в результате взрыва на танкере в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли, один пропал без вести при взрыве на танкере «Залив Америка» в Находке. Об этом сообщили ТАСС в субботу в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

«На танкере “Залив Америка” в Находке произошел хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на судне были девять членов экипажа. В район происшествия отправлены два спасательных буксира, готовятся к отправке водолазы для поиска пропавшего моряка.

По предварительной информации, пожара на судне нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нефтеналивной танкер «Залив Америка», по данным сайта «Водный транспорт», спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, дедвейт — 3300 мт, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов, район плавания неограничен. Порт приписки — Находка, владелец — компания «Наяда».

ООО «Наяда» предоставляет услуги по бункеровке судов в портах Дальневосточного региона, а также осуществляет перевозку наливных грузов внутри страны и за границу. Флот компании «Наяда» включает шесть танкеров-бункеровщиков, суммарный дедвейт которых составляет около 44 000 мт, и три буксира.

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