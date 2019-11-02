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10:46 (мск), источник: ТАСС

Взрыв на танкере в Находке. Главное

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв. Три человека погибли.

Всего на борту было девять человек.

По предварительной информации, пожара на судне нет.

По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту ЧП.

Во время загрузки произошла ошибка.

В компании «Наяда», владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.

В район происшествия отправлены два спасательных буксира.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

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