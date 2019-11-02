10:46 (мск), источник: ТАСС
Взрыв на танкере в Находке. Главное
На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв. Три человека погибли.
Всего на борту было девять человек.
По предварительной информации, пожара на судне нет.
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В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту ЧП.
В компании «Наяда», владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.
В район происшествия отправлены два спасательных буксира.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).