07:22 (мск), источник: ТАСС
В Росморречфлоте подтвердили гибель третьего члена экипажа танкера «Залив Америка»
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Третий член экипажа погиб при ЧП на танкере «Залив Америка» в Находке, сообщили ТАСС в
«Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа», — сказали в
Там также сообщили, что на танкере повреждены
В субботу утром в морской
Как сообщил ТАСС представитель компании «Наяда», владеющей судном, танкер имеет все документы, разрешающие работу. «Совсем недавно судно проходило ремонт на судоремонтном заводе в Китае. Имеет все необходимые разрешительные документы. Достаточно успешно работало, перевозило нефтепродукты, в частности, на Сахалин и здесь, в портах Приморского края», — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.