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15:52 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: Сгоревшую подлодку «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Объемы ремонтных работ и их продолжительность станут известны после обследования поврежденной спецподлодки.

Подводную лодку АС-31, также известную как «Лошарик», отбуксировали для ремонта в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ. Собеседник агентства отметил, что сроки нахождения подлодки на ремонте пока не определены.

«Глубоководный аппарат АС-31 доставлен для выполнения ремонта на “Звездочку”. Объемы ремонтных работ и их продолжительность станут понятны после проведения дефектации поврежденной спецподлодки», — цитирует ТАСС свой источник.

В Центре судоремонта «Звездочка» агентству отказались прокомментировать информацию о доставке для ремонта поврежденной 1 июля 2019 года в результате пожара подлодки «Лошарик».


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В августе источники в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС, что спецподлодку «Лошарик» отбуксируют для проведения ремонта на «Звездочку» осенью.

Собеседник агентства тогда уточнил, что почти все системы глубоководного аппарата придется заменять полностью.
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В частности: радиоэлектронное оборудование, автоматику, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения. До проведения экспертизы неизвестно, насколько сильно пострадал титановый корпус подлодки.

В ремонте будут участвовать специалисты ЦКБ морской техники «Рубин» (разработчика части оборудования) и «Севмаша» (изготовителя аппарата). Согласно словам другого источника агентства в «оборонке», на «Севмаше» изготовят новые титановые части корпуса для замены поврежденных пожаром, если таковые будут найдены.

По данным Минобороны, 1 июля в ходе работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. 14 моряков погибли. Минобороны не уточняло, о каком именно аппарате идет речь. 2 июля источник Daily Storm — офицер запаса ВМФ России — сделал предположение, что это могла быть атомная подлодка АС-31. Подводное судно также известно как «Лошарик».

Дмитрий Кузнецов

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