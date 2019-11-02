15:52 (мск), источник: Daily Storm
СМИ: Сгоревшую подлодку «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
Объемы ремонтных работ и их продолжительность станут известны после обследования поврежденной спецподлодки.
Подводную лодку АС-31, также известную как «Лошарик», отбуксировали для ремонта в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в
«Глубоководный аппарат АС-31 доставлен для выполнения ремонта на “Звездочку”. Объемы ремонтных работ и их продолжительность станут понятны после проведения дефектации поврежденной спецподлодки», — цитирует ТАСС свой источник.
В Центре судоремонта «Звездочка» агентству отказались прокомментировать информацию о доставке для ремонта поврежденной 1 июля 2019 года в результате пожара подлодки «Лошарик».
В августе источники в
В частности: радиоэлектронное оборудование, автоматику, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения. До проведения экспертизы неизвестно, насколько сильно пострадал титановый корпус подлодки.
В ремонте будут участвовать специалисты ЦКБ морской техники «Рубин» (разработчика части оборудования) и «Севмаша» (изготовителя аппарата). Согласно словам другого источника агентства в «оборонке», на «Севмаше» изготовят новые титановые части корпуса для замены поврежденных пожаром, если таковые будут найдены.
По данным Минобороны, 1 июля в ходе работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на
Дмитрий Кузнецов