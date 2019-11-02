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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Миллиарды полковника ФСБ возвращаются в казну

Как будет развиваться дело чекиста Кирилла Черкалина.

Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился отдать деньги государству. Его адвокат сообщил, что часть средств действительно была получена из незаконных источников, и обвиняемый в мошенничестве чекист вернет 6 млрд руб. в казну. Хотя при обысках у него было обнаружено в два раза больше. Что будет с оставшимися деньгами? И как будет развиваться дело? Об этом — Иван Якунин.

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$72 млн, €8 млн, 800 млн руб., Porsche Cayenne и запонки — эти активы полковник щедро согласился обратить в доход государства, признав, что они были получены из незаконных источников. В переводе на рубли, это чуть больше 6 млрд. Такую сумму, например, Россия потратит на организацию чемпионата Европы по футболу, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге в следующем году, так что деньги немалые. Вот только Генпрокуратура просила конфисковать не только наличные, но и пять квартир полковника, два загородных дома, два автомобиля, шесть земельных участков общей площадью 7 тыс. кв. м — это примерно треть Красной площади. Судьба этих активов пока неизвестна, но признание хотя бы части вины — это уже большой успех обвинения, говорит бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов: «Есть такие аргументы прокуратуры, которые ему трудно опровергнуть. Эта практика сложилась не так давно, поэтому тут есть еще много необкатанного и неапробированного.

По сути, при незавершенности и отсутствии судебного решения по уголовному делу как бы предрешается вопрос о его виновности, о том, что эти средства он приобрел незаконным путем.

Это свидетельствует о том, что прокуратура на правильном пути. В полном объеме его вину установит только суд".

Этого стоило ожидать. Сообщалось, что Черкалин решил сотрудничать со следствием, правда, подробности этой сделки не разглашались. В СИЗО он находится с мая, «Ъ» писал, что полковник много занимается спортом и молится, его камеру из-за обилия икон даже прозвали кельей.

Его обвиняют в покровительстве неких коммерческих компаний и получении взятки в $850 тыс., причем деньги ему приносили прямо на работу, в здание ФСБ на Лубянке.
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И хотя полковник уже частично признал вину, у обвинения еще много работы, считает бывший следователь Евгений Вышенков: «Это вообще эпиграф. Во-первых, надо понять, что это за источник. Черкалин же не может сказать: “Товарищ следователь, отсчитывайте столько-то и запонки — это я действительно подрезал, а все остальное заработал”. Потом начинается следующая история: раз уж такая точность, то вся эта сумма распределена на минимум один, а максимум на несколько эпизодов, где говорится, за что конкретно взяты эти деньги. То есть все должно быть разделено на эпизоды, которые происходили при определенных обстоятельствах и за которыми стоят соответствующие люди».

Впрочем, есть сомнения, что реальные источники этих средств будут раскрыты и преданы огласке.

В числе тех, кто сотрудничал с Черкалиным, РБК называл несколько крупных бизнесменов, в том числе бывшего владельца банка «Югра», участника списка Forbes Алексея Хотина, который сам сейчас находится под домашним арестом по обвинению в выводе денег. Пока история выглядит очень запутанной, хотя следствие занимается только эпизодами с 2013 по 2015 годы. А ведь Черкалин работал в госорганах еще с 90-х.

Помимо Кирилла Черкалина, по его делу проходят еще двое сотрудников ФСБ — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Они вину не признают.

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