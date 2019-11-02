16:54 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Миллиарды полковника ФСБ возвращаются в казну
Как будет развиваться дело чекиста Кирилла Черкалина.
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился отдать деньги государству. Его адвокат сообщил, что часть средств действительно была получена из незаконных источников, и обвиняемый в мошенничестве чекист вернет 6 млрд руб. в казну. Хотя при обысках у него было обнаружено в два раза больше. Что будет с оставшимися деньгами? И как будет развиваться дело? Об этом — Иван Якунин.
$72 млн, €8 млн, 800 млн руб., Porsche Cayenne и запонки — эти активы полковник щедро согласился обратить в доход государства, признав, что они были получены из незаконных источников. В переводе на рубли, это чуть больше 6 млрд. Такую сумму, например, Россия потратит на организацию чемпионата Европы по футболу, четыре матча которого пройдут в
По сути, при незавершенности и отсутствии судебного решения по уголовному делу как бы предрешается вопрос о его виновности, о том, что эти средства он приобрел незаконным путем.
Это свидетельствует о том, что прокуратура на правильном пути. В полном объеме его вину установит только суд".
Этого стоило ожидать. Сообщалось, что Черкалин решил сотрудничать со следствием, правда, подробности этой сделки не разглашались. В СИЗО он находится с мая, «Ъ» писал, что полковник много занимается спортом и молится, его камеру
И хотя полковник уже частично признал вину, у обвинения еще много работы, считает бывший следователь Евгений Вышенков: «Это вообще эпиграф.
В числе тех, кто сотрудничал с Черкалиным, РБК называл несколько крупных бизнесменов, в том числе бывшего владельца банка «Югра», участника списка Forbes Алексея Хотина, который сам сейчас находится под домашним арестом по обвинению в выводе денег. Пока история выглядит очень запутанной, хотя следствие занимается только эпизодами с 2013 по 2015 годы. А ведь Черкалин работал в госорганах еще с 90-х.
Помимо Кирилла Черкалина, по его делу проходят еще двое сотрудников ФСБ — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Они вину не признают.