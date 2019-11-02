13:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детсада, в котором убили ребенка
Городской суд
«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в сообщений (цитата по «Интерфаксу»).
Сотрудника частного охранного предприятия, охранявшего детский сад, задержали 1 ноября. Он подозревается в совершении преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «б» и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Напомним, 31 октября житель
Сам преступник заявил, что совершил убийство после того, как «прочел заклинание в книжке про вечную жизнь». Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе допроса Денис Поздеев от дачи показаний отказался.