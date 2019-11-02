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13:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детсада, в котором убили ребенка

Городской суд Нарьян-Мара отправил в СИЗО на два месяца охранника детского сада, в котором произошло убийство ребенка, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Ненецкому автономному округу.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в сообщений (цитата по «Интерфаксу»).

Сотрудника частного охранного предприятия, охранявшего детский сад, задержали 1 ноября. Он подозревается в совершении преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «б» и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Напомним, 31 октября житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зашел в детский сад «Сказка» и, миновав охрану учреждения, зашел в комнату, где спали дети, и убил ребенка. Охранник принял мужчину за отца одного из детей.

Денис Поздеев был задержан на месте преступления, правоохранители заявили, что во время убийства он был пьян.

Сам преступник заявил, что совершил убийство после того, как «прочел заклинание в книжке про вечную жизнь». Суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе допроса Денис Поздеев от дачи показаний отказался.

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