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05:58 (мск), источник: РИА Новости

Полиция Гонконга задержала более 200 участников субботних протестов

ПЕКИН, 3 ноя — РИА Новости. Полиция Гонконга осудила насилие на улицах и задержала более 200 участников субботних протестов, которые прошли в разных районах города, говорится в заявлении полиции специального административного района.

Источник: AFP 2019

«Протесты с применением насилия и акты вандализма произошли в субботу во многих районах Гонконга. Полиция решительно осуждает действия участников беспорядков. Несмотря на запрет полиции, многие демонстранты приняли участие в незаконных собраниях в парке Виктория примерно с 14.00 субботы, которое оказалось массовым актом вандализма. Участники беспорядков сначала заблокировали ряд улиц в районах Козуэй-Бэй и Ван Чай, затем они подожгли баррикады и стали бросать в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и другие твердые предметы. Некоторые даже бросали гвозди на дорогу, что создало угрозу безопасности участников дорожного движения и жителей этих районов», — говорится в заявлении полиции.

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Отмечается, что позже беспорядки распространились и в другие районы, включая Коулун, «некоторые участники беспорядков организованно грабили и жгли отдельные магазины, нанесли урон объектам метрополитена, некоторые участники беспорядков даже нападали на прохожих».

«Во время операции по разгону протестов полиция применила слезоточивый газ, резиновые и пластиковые пули, чтобы остановить незаконные действия протестующих. По состоянию на 1.00 3 ноября более 200 человек задержаны за незаконные собрания, владение оружием для нападения, преступное нанесение ущерба и покрывание лица во время незаконных собраний. Помимо этого, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали вчера 4 мужчин и одну женщину за хранение оружия для нападения», — отмечается в заявлении полиции.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 188 бутылок с зажигательной смесью, несколько телескопических дубинок и перцовые баллончики.

«Полиция решительно осуждает акты вандализма и насильственные действия участников беспорядков, которые полностью игнорируют закон и порядок. Продолжающийся вандализм серьезно влияет на общественный порядок и повседневную жизнь людей. Полиция вновь повторяет, что проявление насилия недопустимо. Полиция будет и впредь принимать решительные правоприменительные меры для обеспечения общественной безопасности в городе и привлечения всех правонарушителей к ответственности», — подчеркивается в заявлении.

В субботу более 100 кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Люди вышли на улицы и в других районах. Протестующие устраивали поджоги и бросали в полицейских коктейли Молотова. Полиция отвечала водометами и слезоточивым газом. По последним данным, пострадали по меньшей мере 17 человек.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий «Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах». Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом «Одна страна, две системы» и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.

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