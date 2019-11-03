17:43 (мск), источник: РИА Новости
Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.
По информации газеты, автобус слетел с дороги на повороте
Автобус следовал по маршруту
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