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17:43 (мск), источник: РИА Новости

Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.

По информации газеты, автобус слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся. Инцидент произошел на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.

Автобус следовал по маршруту Париж-Лондон. В нем находились граждане Франции, России, Испании и Ирландии. Около 30 человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

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