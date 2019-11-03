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21:19 (мск), источник: РИА Новости

В посольстве опровергли данные о пострадавших россиянах в ДТП во Франции

ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции, российских туристов нет, сообщили РИА новости в посольстве РФ в Париже.

Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus, следовавший по маршруту Париж-Лондон, опрокинулся на трассе А1 в департаменте Сомма.

«Как нам сообщили в жандармерии, среди, по крайней мере, пострадавших в ДТП с автобусом в департаменте Сомма россиян нет», — сообщил собеседник агентства.

Французские СМИ сообщали, что пассажиры, среди которых граждане Франции, России, Испании и Ирландии, были доставлены в местные госпитали. По их данным, 29 человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

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