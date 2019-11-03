21:19 (мск), источник: РИА Новости
В посольстве опровергли данные о пострадавших россиянах в ДТП во Франции
ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции, российских туристов нет, сообщили РИА новости в посольстве РФ в Париже.
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