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21:34 (мск), источник: РИА Новости

Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями

ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров заявил, что не пытал местных жителей, задержанных за различные нарушения.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в Чечне начали проверку после появления кадров грубого обращения Кадырова с горожанами в 2012—2015 годах. Видеосъемку передала полиции телерадиокомпания «Грозный». Отрывки также показали в эфире телеканала. Автор сюжета утверждает, что материалы записала личная пресс-служба бывшего чиновника, а хронометраж съемки, оказавшейся у журналистов «Грозного», составляет около восьми часов.

На кадрах видно, что Кадыров грубо разговаривает с задержанными якобы за мошенничество местными жителями, использует электрошокер и угрожает ложным обвинением в финансировании терроризма.

«Эти люди (на видео. — Прим. ред.) живы, они могут подтвердить мои слова, я никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников, квартирных аферистов. От их действий я как мэр был опозорен перед руководством, поскольку отвечал за все», — заявил Ислам Кадыров прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный».

По его словам, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова построил сотни домов нуждающимся жителям грозненского поселка, однако группа мошенников попыталась извлечь из этого выгоду, распуская слухи, что эти дома якобы продаются, и обирала людей.
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«Эти дома строили на деньги фонда, чтобы помочь людям, это была благотворительность, а кто-то извлекал из этого выгоду. В этой ситуации я оказался опозорен вдвойне, как принадлежащий к роду Кадыровых, как человек, ответственный за все происходящее», — рассказал бывший мэр.

Он также подчеркнул, что ругал женщин, будучи в состоянии эмоционального напряжения, чтобы они осознали свои ошибки. При этом он признал, что совершил оплошность, не передав их в руки правоохранителей.


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«Не хотел, чтоб женщин сажали в тюрьму», — сказал Кадыров.

По его словам, он не ищет оправдания своим поступкам и готов понести наказание за совершенные ошибки и действия.
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«Мужчина должен иметь мужество отвечать за свои ошибки, признавать их. За все ошибки, которые я совершил, готов понести наказание», — отметил экс-мэр, добавив, что действовал не из личных интересов, корысти или выгоды.

Он попросил прощения у руководства республики, членов команды Ахмата Кадырова и чеченского народа за «неосознанные ошибки».

Тридцатидвухлетний Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м возглавлял Администрацию главы и правительства Чечни.

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