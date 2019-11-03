21:34 (мск), источник: РИА Новости
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями
ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров заявил, что не пытал местных жителей, задержанных за различные нарушения.
Ранее в Чечне начали проверку после появления кадров грубого обращения Кадырова с горожанами в 2012—2015 годах. Видеосъемку передала полиции телерадиокомпания «Грозный». Отрывки также показали в эфире телеканала. Автор сюжета утверждает, что материалы записала личная
На кадрах видно, что Кадыров грубо разговаривает с задержанными якобы за мошенничество местными жителями, использует электрошокер и угрожает ложным обвинением в финансировании терроризма.
«Эти люди (на видео. — Прим. ред.) живы, они могут подтвердить мои слова, я никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников, квартирных аферистов. От их действий я как мэр был опозорен перед руководством, поскольку отвечал за все», — заявил Ислам Кадыров прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный».
«Эти дома строили на деньги фонда, чтобы помочь людям, это была благотворительность, а
Он также подчеркнул, что ругал женщин, будучи в состоянии эмоционального напряжения, чтобы они осознали свои ошибки. При этом он признал, что совершил оплошность, не передав их в руки правоохранителей.
«Не хотел, чтоб женщин сажали в тюрьму», — сказал Кадыров.
«Мужчина должен иметь мужество отвечать за свои ошибки, признавать их. За все ошибки, которые я совершил, готов понести наказание», — отметил
Он попросил прощения у руководства республики, членов команды Ахмата Кадырова и чеченского народа за «неосознанные ошибки».
Тридцатидвухлетний Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал