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17:11 (мск), источник: РИА Новости

Суд завел дело о банкротстве бизнесмена, проигравшего $25 миллионов Кобзона

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Нинели (Нелли) Кобзон, вдовы народного артиста России Иосифа Кобзона, возбудил дело о банкротстве осужденного за мошенничество в особо крупном размере бизнесмена Вагифа Пейсахова, следует из опубликованного определения суда.

Источник: РИА Новости

Рассмотрение обоснованности заявления о несостоятельности Пейсахова назначено на 11 декабря. Обращение вдовы Кобзона поступило в арбитражный суд 30 октября. В карточке дела пока не указана сумма задолженности Пейсахова.

По данным следствия, Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги взаймы на развитие бизнеса, но перестал возвращать средства. По настоянию певца, 1 февраля 2014 года они официально заключили два договора займа на 25 миллионов долларов — сумму общих долгов Пейсахова, накопившихся к тому времени.

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Месяц спустя Пейсахов сообщил, что выполнить обязательства по договорам он не может, так как все занятые деньги проиграл в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию, по факту случившегося было возбуждено дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца.

Одинцовский городской суд в сентябре 2016 года приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга. Мособлсуд в ноябре того же года подтвердил законность приговора.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

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