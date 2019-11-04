Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Диджитализация пенсионеров Пожилые люди сталкиваются с проблемами: как купить продукты онлайн или заказать такси?
Фоторепортажи
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
40Американский фотограф создает сюрреалистичные коллажи, меняя реальность
20:30 (мск), источник: РИА Новости

Арестованного генерала МВД Мельникова освободили от должности

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Арестованный по обвинению в покушении на крупное мошенничество генерал-майор МВД Александр Мельников освобожден указом президента от занимаемой должности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

«Освободить от должности… генерал-майора Мельникова Александра Владимировича, первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в указе.

Читайте также
Генерала МВД обвинили в покушении на крупное мошенничество

Ранее стало известно, что Александр Мельников задержан по делу о покушении на крупное мошенничество. Из материалов дела следует, что Мельников обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Потерпевший предприниматель Панюшкин передал ему через посредников 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому он проходил фигурантом.

В рамках оперативного эксперимента группе соучастников Мельникова передали первую часть денег, из которых только 500 тысяч были подлинными купюрами. Деньги были переданы через некого Викола, при передаче денег были задержаны трое предполагаемых посредников. Передача состоялась 22 августа.

Читайте также

 Перевозка Су-34 по обычной трассе повергла американцев в изумление
Почему фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило всех
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МЧС и МВД
В России зафиксирован рекордный иск на 100 трлн рублей
Вдова Кобзона судится с бизнесменом, задолжавшим $25 млн ее мужу
«Спартак» потерпел первое поражение при новом главном тренере
На Сицилии бесплатно раздают дома
Cамый жирный король в мире. Как монарха Египта убила икра
Украина потребовала вернуть задержанные корабли
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
FlyNova: появился первый летающий спиннер Для тех, кому надоели обычные
Авто
Карту дождей в Японии будут составлять «дворники» Автомобили передают данные о работе стеклоочистителей через Интернет в единую базу
Кино
Мэттью Макконахи — 50: лучшие роли главного красавчика Голливуда Актер, завоевавший мировую популярность и титул главного красавца Фабрики грез, пропавший с радаров, а затем как ни в чем не бывало триумфально вернувшийся на Олимп, явно не напрасно признан «самым удивительным в Голливуде». Вспоминаем его лучшие работы
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Популярные темы на «Детях»
Девочку не сдавшую деньги не пустили за общий стол на празднике 309
Осенний ноктюрн 278
Верит или нет.... 201
Хэллоуин прошел, уже не страшно 133
Леди
Адриана Лима, Дрю Бэрримор, Карли Клосс и другие на научной премии Звезды стали гостями научного мероприятия.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь