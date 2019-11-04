20:30 (мск), источник: РИА Новости
Арестованного генерала МВД Мельникова освободили от должности
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Арестованный по обвинению в покушении на крупное мошенничество
«Освободить от должности…
Ранее стало известно, что Александр Мельников задержан по делу о покушении на крупное мошенничество. Из материалов дела следует, что Мельников обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Потерпевший предприниматель Панюшкин передал ему через посредников 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому он проходил фигурантом.
В рамках оперативного эксперимента группе соучастников Мельникова передали первую часть денег, из которых только 500 тысяч были подлинными купюрами. Деньги были переданы через некого Викола, при передаче денег были задержаны трое предполагаемых посредников. Передача состоялась 22 августа.
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