11:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена
В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачев.
В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года. Пять месяцев назад оно было возвращено прокурору для устранения нарушений УПК, после чего им занималось уже не республиканское МВД, а региональное управление Следственного комитета России (СКР). Особый резонанс этому расследованию придало то обстоятельство, что один из фигурантов утверждал, что на самом деле готовился не теракт, а убийство, заказчиком которого он назвал Максима Галкина. Впрочем, следствие обвиняемому не поверило и не стало привлекать шоумена даже в качестве свидетеля.
Фигурантами этого резонансного уголовного дела являются четыре жителя Дагестана, которым предъявлено обвинение по восьми статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, уроженец села Рича Агульского района Дагестана Хидирнеби Казуев и приехавший в дагестанскую столицу из села
Так сформулирован вывод следствия в новой редакции обвинения, составленной сотрудниками СКР. Ранее, в варианте следователей МВД, в качестве места закладки фигурировал ресторан «Хазар», расположенный неподалеку от Летней эстрады, и это было грубой ошибкой, на которую указывал адвокат Исрафил Гададов.
В начале марта этого года, уже после предъявления ему первого варианта обвинения в окончательной редакции, Хидирнеби Казуев неожиданно заявил, что планировал не теракт, а убийство певца — якобы по заказу Максима Галкина, ревновавшего Киркорова к Алле Пугачевой. Шоумен, утверждал обвиняемый, даже заплатил ему авансом миллион рублей — половину обещанной суммы, а также вручил телефон и
В конце мая текущего года судья
Теперь к шести статьям УК РФ, фигурировавшим в первоначальной версии обвинительного заключения, добавились еще две: 205.1 (склонение лица к участию в незаконном вооруженном формировании) и 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
Напомним, первоначально подсудимым было предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3), организации и участии в террористическом сообществе (ст. 205.4), подготовке теракта (ст. 30 и ст. 205), создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем (ст. 208), а также незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222) и пособничестве в их изготовлении (ст. 223.1).
Каждый из них назван «народным артистом России, индивидуальным предпринимателем». Однако и на этот раз следствие отказалось вносить знаменитостей в список свидетелей.
По данным Гададова, на днях дело ушло в суд. Дата рассмотрения дела в Южном окружном военном суде (бывший
Юлия Рыбина, Махачкала