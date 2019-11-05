Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладовТолько за последнюю неделю это сделали уже шесть банков из топ-10 по величине портфеля вкладов населения
Фоторепортажи
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
09:31 (мск), источник: Известия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщают следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу.

Источник: AP 2019
Во время загрузки произошла ошибка.

После осмотра места преступления криминалистам удалось установить факт тщательной подготовки подозреваемых к разбойному нападению. Также были обнаружены боеприпасы и биологические следы троих лиц, причастных к преступлению, один из которых был застрелен.

Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых: 49- и 35-летних жителей города Белово. Решением суда после ходатайства следствия один из подозреваемых был заключен под стражу, решение по второму будет принято сегодня.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). В ходе расследования правоохранительные органы проверят причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, совершенным в области.

Нападение на дом экс-чиновника было совершено поздно вечером 31 октября. Супруга Лаврентьева заметила на участке их дома двоих неизвестных, о чем сообщила мужу. Одним из злоумышленников оказался 45-летний Марат Гарипов. Известно, что мужчина был борцом и некоторое время работал спасателем.

Бывший мэр вышел из дома с ружьем, после чего произошла перестрелка, в которой погибли хозяин дома и Гарипов. Еще один злоумышленник скрылся, правоохранительные органы ищут его. Жена бывшего чиновника укрылась в доме и не пострадала.

Сергей Лаврентьев был мэром Киселевска в течение 15 лет. В августе 2018 года его переизбрали пост градоначальника, но он покинул должность по собственному желанию.

 Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке
Виртуальный тупик: почему крупнейшие криптовалюты не оправдали надежд
Минфин рассказал о рекордном росте доходов от повышения НДС
Судьи и депутаты получают самую высокую пенсию в России
В регионах детские сады объявили войну прогульщикам
Что можно купить на среднюю французскую пенсию
Пенсионные накопления предложили тратить на жилье
Данные клиентов ещё одного банка попали в Сеть
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
FlyNova: появился первый летающий спиннер Для тех, кому надоели обычные
Авто
Такой будет новая Skoda Octavia: видео Ранее машина уже попала в объективы охотников за автомобильными новинками, также изображение Octavia было по ошибке опубликовано на немецком сайте марки
Кино
Мэттью Макконахи — 50: лучшие роли главного красавчика Голливуда Актер, завоевавший мировую популярность и титул главного красавца Фабрики грез, пропавший с радаров, а затем как ни в чем не бывало триумфально вернувшийся на Олимп, явно не напрасно признан «самым удивительным в Голливуде». Вспоминаем его лучшие работы
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
36-летнюю Светлану Ходченкову поздравляют с беременностью (фото) Поклонники решили, что актриса станет мамой в первый раз
Леди
Адриана Лима, Дрю Бэрримор, Карли Клосс и другие на научной премии Звезды стали гостями научного мероприятия.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь