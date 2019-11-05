Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лавров раскрыл договоренности Путина и Эрдогана по Сирии Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии
Фоторепортажи
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
11:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

Турецкие военные заявляют о поимке сестры аль-Багдади

Турецкие власти утверждают, что им удалось задержать старшую сестру бывшего лидера джихадистской группировки ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Источник: Reuters

Агентство Рейтер со ссылкой на турецкого чиновника сообщает, что 65-летнюю Расмию Авад задержали в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Этот регион оказался под контролем Турции, после того как турецкие войска начали военную операцию против курдов в начале октября.

«С ее помощью мы надеемся лучше понять, как устроена группировка», — цитирует Рейтер неназванного чиновника. Достоверного подтверждения информации о задержании родственницы джихадиста пока нет.

Новость
Как ловили аль-Багдади. Его охраняли враги, но предал свой

О ней самой тоже почти ничего неизвестно. На данный момент ее обвиняют в том, что она состояла в экстремистской организации, правда, как говорят эксперты, остается неясным, сколько времени она проводила с братом и каким объемом информации располагает.

«Я не думаю, что она участвовала в планировании нападений, но она может знать о каналах контрабанды, знать людей, которым Багдади доверял, организации в Ираке, которые помогали ей и ее семье перемещаться из страны в страну», — говорит эксперт по контртерроризму Института Хадсона Майк Преджент.


Нажмите,
чтобы включить звук

В момент задержания Расмия Авад находилась в фургоне, в котором она жила вместе с мужем, невесткой и пятью детьми. Саму Авад, ее мужа и невестку сейчас, по утверждению Турции, допрашивают турецкие власти.

У аль-Багдади было пятеро братьев и несколько сестер, но неизвестно, сколько из них еще живы.

Спецоперация против Багдади

О смерти аль-Багдади в результате американской спецоперации было объявлено в конце октября.

Аль-Багдади подорвал себя в сирийском Идлибе в октябре этого года в ходе спецоперации спецназа США | Источник: Reuters

Лидер джихадистской группировки подорвал себя в туннеле в деревне в провинции Идлиб на севере Сирии. Несколько дней спустя ИГ объявила имя преемника аль-Багдади: новым «халифом» ИГ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

Кадры операции были обнародованы военными США вкоре после ее завершения. На них видно, как вертолеты подлетают к убежищу, в котором скрывался Багдади, обстреливая боевиков, охранявших территорию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Операция против лидера ИГ Багдади в Сирии

Вертолеты приземлились, и бойцы спецназа взорвали в нескольких местах стену, окружавшую убежище, после чего предложили исламисту сдаться, но тот подорвался.

Здание, в котором он скрывался, было уничтожено.

Белый дом объявил смерть Багдади безоговорочной победой политики президента Трампа, однако специалисты по Ближнему Востоку предупреждают, что «Исламское государство» по-прежнему представляет большую угрозу.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В Томске свидетеля Иеговы приговорили к шести годам колонии
Политики Запада винят Facebook в подрыве демократии. Что нужно знать 5 н...
Захарова сообщила о запрете Эстонии на пролет вице-премьера РФ
Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой
ЦБ выпустил монеты по мультфильму «Дед Мороз и лето» (фото)
Выезжавшую в Китай россиянку задержали с золотыми «стельками»
Что можно купить на среднюю французскую пенсию
Врачи назвали способы компенсировать недостаток солнца
В регионах детские сады объявили войну прогульщикам
Здоровье
В российские магазины завезут искусственное мясо Оно будет доступно в нескольких точках столицы.
Hi-Tech
Названы самые мощные смартфоны на Android Сейчас это самые производительные устройства, которые к тому же недорого стоят.
Авто
Самые крутые «Гелики» на свете: фоторепортаж В 2019 году великий Mercedes-Benz G-класса отмечает 40-летний юбилей. Авто Mail.ru поехал в Белгород на праздничное мероприятие и провел с «Геликами» весь день
Кино
10-летняя дочь Витаса покорила зрителей китайского шоу талантов Алла продемонстрировала навыки владения восточными единоборствами и спела вместе с отцом
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Популярные темы на «Детях»
Девочку не сдавшую деньги не пустили за общий стол на празднике 683
Понимаю что никто мне ничего не должен,но неприятно 455
Мать объявила дочери войну при разводе 155
Я не ку ку. Как их отвадить? 99
Леди
Екатерина Климова восхитила сеть «бесконечными» ногами Актриса опубликовала фото из отпуска.
Дом
В Москве появятся мини-синагоги шаговой доступности
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как взыскивают дачные взносы с должников?
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь