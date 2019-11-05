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10:52 (мск), источник: РИА Новости

Россиянка попыталась вывезти в Китай примотанные к ногам слитки золота

ЧИТА, 5 ноя — РИА Новости. Почти 2 килограмма золотых слитков стоимостью более 5 миллионов рублей попыталась вывезти в Китай россиянка, примотав их скотчем к ногам, сообщает Читинская таможня.

Источник: РИА Новости

Инспектор таможенного поста заметила, что перед началом таможенного контроля россиянка нервничала и вела себя подозрительно. «Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала 8 слитков из желтого металла, общим весом 1863,81 грамма. Слитки были прикреплены к ступням скотчем. Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более 5 миллионов рублей», — говорится в релизе.

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Уточняется, что слитки изготовлены кустарным способом. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.

Девушка объяснила, что золотые слитки она перевозила по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение. В отношении гражданки России возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В пресс-службе добавили, что с начала 2019 года сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск неоднократно задерживали граждан РФ, которые пытались тайно перевезти золото в КНР. Так, в августе россиянка разместила 10 золотых слитков в кроссовках под стельками.

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