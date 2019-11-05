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11:16 (мск), источник: РИА Новости

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова в Дагестане поступило в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Дело о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года поступило в Южный окружной военный суд, к рассмотрению оно еще не назначено, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Источник: РИА "Новости"

По делу проходят Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, обвиняемые в организации либо участии в террористическом сообществе и НВФ, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых устройств. Первым троим фигурантам также инкриминируется прохождение обучения для террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации, приготовление к теракту. Казуев к тому же обвиняется в содействии террористической деятельности.

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«Данное уголовное дело поступило в суд, к рассмотрению оно еще не назначено», — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что телеведущий Максим Галкин и его жена певица Алла Пугачева в настоящее время в свидетелях по делу не значатся.

Ранее адвокат одного из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года в Махачкале предоставил РИА Новости материалы дела. Из них следует, что обвиняемый Казуев, присягнувший главарю запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» *, утверждает, что планировал не теракт, а убийство Киркорова. Он заявил, что «когда он находился в Москве, к нему подошел артист Максим Галкин и предложил… совершить убийство артиста Киркорова», пообещав за исполнение 2 миллиона рублей.


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Казуев также просил «допросить в качестве свидетелей Максима Галкина, Пугачеву Аллу Борисовну и Филиппа Киркорова», указывается в материалах дела. Как сообщила газета «Коммерсант», в допросе упомянутых лиц и очных ставках с ними МВД Дагестана отказало, сочтя это попыткой обвиняемого уйти от ответственности и затянуть следствие.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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