В России ищут самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и исчез без следа

Поволжский маньяк — серийный убийца, жертвами которого стали 32 женщины, считается самым разыскиваемым преступником России. За его голову назначена рекордная сумма — три миллиона рублей. На сегодняшний день это единственный в стране преступник с таким количеством жертв, который до сих пор остается на свободе. Переезжая из города в город, Поволжский маньяк расправлялся с пожилыми женщинами, проникая в их квартиры под видом соцработника или коммунальщика. За восемь лет оперативники так и не смогли выйти на его след. Подробности дела самого опасного серийного убийцы России выясняла «Лента.ру».
Затаившийся дракон
По данным следствия, большинство своих преступлений маньяк совершил в 2011—2012 годах в Поволжье и на Урале. Порой он похищал из жилья своих жертв сбережения, но чаще уходил без них, оставляя деньги на видных местах. Именно этот факт четко указал оперативникам, что они имеют дело не с грабителем, а с настоящим маньяком, для которого на первом месте стоит убийство, а не нажива. При этом преступления были вовсе не спонтанными — преступник тщательно продумывал и планировал их.
Поволжский маньяк готовился к преступлениям, подбирая однотипных жертв — одиноких женщин в возрасте 75−90 лет, живущих в пятиэтажных хрущевках. Некоторых он встречал на улице и предлагал донести до дома тяжелые сумки, стараясь пройти в подъезд незаметно для соседей. В квартире преступник всегда орудовал в перчатках, а после убийства рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак. И это работало: Поволжский маньяк долгое время оставался вне поля зрения правоохранительных органов.
Свой первый серьезный промах убийца допустил, когда едва не попался полицейским, но сумел уйти, выпрыгнув из квартиры жертвы на третьем этаже. Второй — когда попал в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде. Так у следствия появилось изображение предполагаемого преступника — но ничего более. За все восемь лет, что маньяк находится в розыске, сотрудникам правоохранительных органов не удалось выйти на его след или хотя бы установить его личность. Считается, что с 2012 года маньяк залег на дно, но нельзя исключить, что он просто сменил тактику и теперь совершает свои преступления по иной схеме и в других регионах.
Проклятый путь
Поволжский маньяк и в самом деле может оказаться где угодно. География его преступлений очень широка: меньше чем за два года он успел совершить серию убийств в восьми регионах России — Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской, Самарской и Ивановской областях. С первыми восемью жертвами загадочный преступник расправился в Татарстане в августе 2011 года. Еще одну пенсионерку Поволжский маньяк придушил и ударил по голове, но женщина выжила и, придя в себя, описала стражам порядка приметы серийного убийцы.
Но он к тому времени уже уехал в соседнюю республику Марий Эл. В сентябре 2011 года в Волжске нашли тело его девятой жертвы, задушенной проводом от утюга.
Именно тогда Поволжского маньяка первый (и единственный) раз почти поймали: преступник обыскивал квартиру погибшей в поисках денег или ценных вещей, но тут пришел ее сын.
Он попытался задержать преступника, но тот сбежал из квартиры через окно. После этого Поволжский маньяк выбирал жертв среди тех, кто жил не выше второго этажа.
Кадр с камеры наблюдения
| Источник: СК РФ
Из Волжска убийца отправился в Ижевск, где совершил еще три убийства, а затем вернулся в Казань. В феврале 2012 года он задушил одинокую пенсионерку, и это был первый показательный случай, из которого стало ясно, что убийцу интересуют не только пенсии и похоронные деньги стариков. Он забрал из квартиры только ювелирные украшения и ключи — чтобы закрыть за собой дверь. Лежащие на видном месте восемь тысяч рублей преступник не тронул.
Через месяц серийный убийца задушил еще двух пенсионерок — одну при помощи пояса от халата, другую снова проводом от утюга. После этих убийств следователи пришли к выводу, что все преступления совершены одним человеком, объединили эпизоды и начали поиски убийцы. Одно время следствие рассматривало версию о том, что маньяк действительно может быть выходцем из соцслужб или среды медработников: он мог выбирать жертв не случайно, а по специальным базам данных.
На записи с камеры из подъезда было видно, что преступник шел с какими-то бумагами в руках и изучал их перед тем, как войти в квартиру к очередной одинокой пенсионерке. Видеозапись, впрочем, не сильно помогла следствию в поисках подозреваемого: его лицо попало в кадр в профиль, и черты лица отображены не слишком четко. Пока следствию известно только то, что он мужчина и предположительно татарин.
«Он может продолжить»
Последнее убийство, о котором стало известно следствию, Поволжский маньяк совершил в сентябре 2012 года — и все равно продолжает регулярно появляться в сводках новостей. В 2013 году сообщалось, что убийца может скрываться на Сахалине: тогда региональные следователи призывали пожилых местных жительниц быть осторожными и бдительными.
А в 2016 году в сеть попало видео с записью с камер видеонаблюдения из подъезда в Казани, где якобы был запечатлен подозреваемый. Но мужчина с записи оказался совершенно посторонним человеком.
После этого были озвучены две версии происхождения маньяка: по одной из них, преступник мог быть уроженцем Татарстана, по другой — Удмуртии. Так или иначе, следователи из обеих республик сходились во мнении, что убийца знал оба региона одинаково хорошо.
«У нас есть веские основания полагать, что он житель республики [Удмуртия], и мы не исключаем, что он может продолжить серию убийств, потому что такие преступники сами не останавливаются», — заявлял заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) Иван Стрельцов во время рабочей поездки в республику в феврале 2017 года.
Фоторобот Поволжского маньяка
| Источник: СК РФ
В мае того же года на брифинге управления СКР по Татарстану следователи заявили, что маньяк, вероятней всего, родился и вырос именно там. На это указывал тот факт, что преступная биография убийцы началась в Казани.
Следователи обращались за помощью к директорам и учителям местных школ, которые могли бы распознать в убийце своего бывшего ученика. В СКР отмечали, что он, предположительно, окончил школу в девяностые-нулевые, так как на момент совершения преступлений ему было 25−30 лет. Но никому из сотрудников образовательных учреждений лицо убийцы знакомым не показалось. Удмуртские следователи также обращались к местным гражданам с просьбой «внимательнее посмотреть на мужчину с фоторобота и запомнить его».
«Возможно, он живет в вашем доме, ездит с вами на одном транспорте или ходит в ваш магазин», — взывал заместитель руководителя регионального управления СКР Алексей Попов. Тем не менее ни в одной, ни в другой республике маньяка не узнали. Следствием также проверялись версии о том, что убийца может отбывать наказание за мелкие правонарушения или находиться на принудительном лечении, но ни одна из них так и не нашла подтверждения.
«Пожилые люди ему безразличны»
В ходе расследования дела Поволжского маньяка следователи составили его психологическую характеристику, которая могла бы помочь в поисках. Из нее следует, что мужчина, скорее всего, рос без отца и мог воспитываться бабушкой, с которой у него не сложились отношения. Сотрудники управления СКР по Татарстану пришли к выводу, что убийца мог жить в хрущевке — этим бы объяснялось то, что все его преступления совершались в однотипных домах. Он имел среднее образование и, скорее всего, обладал коммуникативными навыками и легко входил в доверие к старикам.
Версию о том, что Поволжский маньяк мог получить серьезную психологическую травму от собственной матери или пожилой близкой родственницы, журналистам озвучила и директор научно-образовательного центра практической психологии, этнопсихологии и психологии межкультурной коммуникации Казанского федерального университета (КФУ) Эндже Латыпова. Она попыталась составить эмоциональный портрет серийного убийцы по его фотороботу.
— Взгляд [маньяка] устремленный, сконцентрированный, — рассказывала она. — Губы сжаты — излучает энергетику внутрь себя, нет улыбки или приподнятых бровей. Черты лица говорят об интровертном типе личности. В лице наблюдается напряжение. Скорее всего, обладает физической подготовкой. Производит впечатление малообщительного и одинокого человека, может быть недоверчив и ревнив.
Одна из жертв Поволжского маньяка
| Источник: СК РФ
Психолог и подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в отставке Владимир Рубашный выразил мнение, что Поволжский маньяк, по всей видимости, неслучайно совершил большинство своих преступлений в Казани. Вероятно, преступник хорошо знает город и является его местным жителем.
— Несомненно, маньяк получает от убийств удовольствие — если бы страдал от них, то это не вызывало бы в нем такого желания снова и снова их совершать, — рассказывал Рубашный в беседе с KazanFirst. — Он их [жертв] вычисляет, душит, особо не издевается — здесь просматривается определенная подготовка к преступлениям. Пожилые люди ему безразличны, ему легко поднять на них руку — он делал это уже много раз. Его задача — собрать деньги с бабушек, а чтобы не мешали, он их устраняет.
Психолог опасается, что из-за отсутствия слаженных действий правоохранительных органов Поволжский маньяк «будет путешествовать» еще не один год, и у него вполне могут появиться новые жертвы. «Пока его не задержат — а это случится в конце концов, — маньяк будет совершать преступления», — резюмировал Рубашный.
«Он обязательно попадется»
Как рассказал «Ленте.ру» источник в российской полиции, связанный с розыском Поволжского маньяка, в первые месяцы каждое из его убийств расследовалось отдельно от других.
— На схожесть убийств в Татарстане впервые обратили внимание примерно через полгода после первого преступления, — говорит источник. — Еще через пару месяцев восемь уголовных дел были объединены в одно, и для расследования была создана следственная группа. А чуть позже геномный анализ (экспертиза ДНК) подтвердил, что все эти восемь преступлений совершены одним человеком. Примерно тогда же стало известно, что в других регионах совершены аналогичные преступления, и дело из Татарстана было передано в Главное следственное управление СКР.
По его словам, первыми к татарским эпизодам были присоединены материалы из Марий Эл. Хронологически они оказались между двумя сериями убийств, совершенными в Татарстане. А с 2012 года преступления внезапно прекратились.
— Можно с уверенность говорить, что этот убийца больше нигде в России не засветился, — отмечает собеседник «Ленты.ру». — Во-первых, его профиль ДНК одним из первых был внесен в банк данных, во-вторых, контроль по Modus operandi (способ совершения), в том числе и автоматический, не выявил совпадений. Несовпадение генетического профиля может быть объяснено либо смертью маньяка, либо тем, что он был осужден еще в тот период, пока у арестованных в обязательном порядке не брали образцы ДНК. В первом случае преступления так и останутся неизвестными — увы, ретроспективно получить профиль не удастся. Во втором — он обязательно попадется после освобождения, при постановке на профилактический учет.
Следователи не исключают того, что убийца мог выехать в другую страну. Но анализ преступлений на территории бывшего СССР совпадений не выявил, а со странами дальнего зарубежья информация периодически сверяется.
Однако миграция, по мнению оперативников, маловероятна. Они мало верят и в смерть маньяка, скорее ожидают новой серии преступлений.
За информацию о преступнике изначально было объявлено вознаграждение в миллион рублей, в 2019 году сумму повысили до трех миллионов. В то же время в десятку самых разыскиваемых преступников России Поволжский маньяк почему-то не входит. В настоящее время в перечень преступлений, совершенных маньяком, входят 23 убийства, подтвержденные генетическим анализом, и еще 9 — по другим признакам. Его розыск идет повсеместно, а МВД и СКР периодически обновляют на него ориентировки. Впрочем, где сейчас находится самый опасный преступник страны, пока остается тайной.