08:39 (мск), источник: РИА Новости
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
ДУШАНБЕ, 6 ноя — РИА Новости, Лидия Исамова. В ночь на среду вооруженная группа атаковала заставу на
Собеседник агентства уточнил, что двадцать вооруженных боевиков в масках напали на подразделение № 4 «Ишкобод» отряда «Султанабад, в 60 километрах к западу от Душанбе. В перестрелке погибли
В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны.
На месте работает
Пограничное ведомство Узбекистана заявило, что ему известно об инциденте, ситуация изучается. Представитель погранвойск Службы государственной безопасности сообщил РИА Новости, что узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.
После распада СССР около 20% ее линии оставались не делимитированными и, как следствие, не демаркированными, то есть не обозначенными на местности. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках границы.