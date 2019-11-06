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08:39 (мск), источник: РИА Новости

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков

ДУШАНБЕ, 6 ноя — РИА Новости, Лидия Исамова. В ночь на среду вооруженная группа атаковала заставу на таджикско-узбекской границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Источник: РИА Новости

Собеседник агентства уточнил, что двадцать вооруженных боевиков в масках напали на подразделение № 4 «Ишкобод» отряда «Султанабад, в 60 километрах к западу от Душанбе. В перестрелке погибли солдат-пограничник и милиционер.

В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны.
пресс-служба ГКНБ

На месте работает оперативно-следственная группа.

Пограничное ведомство Узбекистана заявило, что ему известно об инциденте, ситуация изучается. Представитель погранвойск Службы государственной безопасности сообщил РИА Новости, что узбекская сторона находится в контакте с таджикскими коллегами.

Протяженность госграницы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров.

После распада СССР около 20% ее линии оставались не делимитированными и, как следствие, не демаркированными, то есть не обозначенными на местности. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках границы.

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