11:15 (мск), источник: РИА Новости
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ* из Афганистана
ДУШАНБЕ, 6 ноя — РИА Новости, Лидия Исамова. Атаковавшие заставу на
Уточняется, что они проникли в страну еще третьего ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен и готовили теракты.
Инцидент произошел в ночь на среду: 20 вооруженных людей в масках напали на подразделение № 4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе.
В перестрелке погибли
На месте работает
Протяженность госграницы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада СССР около 20% ее линии оставались не делимитированными и, как следствие, не демаркированными, то есть не обозначенными на местности. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках границы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.