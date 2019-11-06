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11:15 (мск), источник: РИА Новости

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ* из Афганистана

ДУШАНБЕ, 6 ноя — РИА Новости, Лидия Исамова. Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* из Афганистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Уточняется, что они проникли в страну еще третьего ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен и готовили теракты.

Новость
Второе нашествие

Инцидент произошел в ночь на среду: 20 вооруженных людей в масках напали на подразделение № 4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе.

В перестрелке погибли солдат-пограничник и милиционер. Пятнадцать боевиков удалось ликвидировать, пятеро задержаны.

На месте работает оперативно-следственная группа. Пограничное ведомство Узбекистана заявило, что ему известно об инциденте, ситуация изучается.

Протяженность госграницы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада СССР около 20% ее линии оставались не делимитированными и, как следствие, не демаркированными, то есть не обозначенными на местности. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках границы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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