12:58 (мск), источник: Газета.Ру
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев
По словам солдата, он жалеет о том, что задел во время стрельбы двух человек, которые, по его словам, не были ни в чем виноваты. При этом он не жалеет о смерти всех остальных.
Шамсутдинов рассказал, что, как только он приступил к службе, у него украли телефон. Юноша не мог говорить с родными, изредка ему удавалось вставлять
«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?», — сказал Шамсутдинов.
По его словам, в день перестрелки солдату заявили, что его изнасилуют.
«Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», — заявил Шамсутдинов.
Он также отметил, что при задержании юношу сильно избили. «Я думал, если честно, что умру», — сказал
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