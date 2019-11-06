15:58 (мск), источник: Ведомости
Арестованный в Италии топ-менеджер ОДК стал фигурантом уголовного дела в России
Теперь Москва может добиваться его экстрадиции.
Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Коршунов, задержанный в Италии по запросу США, стал фигурантом уголовного дела в России. Басманный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила
«Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции либо задержания на территории России», — сообщила
По словам двух источников «Ведомостей» в оборонной промышленности, возбуждение уголовного дела в отношении Коршунова является частью защитных мер, принимаемых российской стороной для недопущения экстрадиции
Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя на основе международного ордера на арест, выданного судом в штате Огайо, США. По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, задержание произошло при прохождении пограничного контроля: Коршунов в тот день прибыл в Неаполь с женой, собираясь провести в Италии отпуск. Согласно данным ФБР,
Предполагается, что вскоре американская сторона предоставит необходимые документы для его экстрадиции. Но в начале октября итальянское издание Il Mattino.it писало, что пока США мало интересуются происходящим: помимо того что они до сих пор не направили запрос об экстрадиции Коршунова, ни дипломаты, ни представители ФБР не приняли участия ни в одном из прошедших в Неаполе судебных заседаний.
Ангелина Кречетова, Иван Сафронов