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15:58 (мск), источник: Ведомости

Арестованный в Италии топ-менеджер ОДК стал фигурантом уголовного дела в России

Теперь Москва может добиваться его экстрадиции.

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Коршунов, задержанный в Италии по запросу США, стал фигурантом уголовного дела в России. Басманный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба суда.

Коршунов объявлен в международный розыск, теперь правоохранительные органы могут добиваться его экстрадиции в Россию.
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В чем США обвиняют российского топ-менеджера Александра Коршунова

«Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции либо задержания на территории России», — сообщила пресс-служба суда.

По словам двух источников «Ведомостей» в оборонной промышленности, возбуждение уголовного дела в отношении Коршунова является частью защитных мер, принимаемых российской стороной для недопущения экстрадиции топ-менеджера ОДК в США. Там ему инкриминируется обвинение в промышленном шпионаже, грозящее длительным сроком заключения.


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Коршунов был задержан 30 августа в аэропорту Неаполя на основе международного ордера на арест, выданного судом в штате Огайо, США. По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, задержание произошло при прохождении пограничного контроля: Коршунов в тот день прибыл в Неаполь с женой, собираясь провести в Италии отпуск. Согласно данным ФБР, топ-менеджер ОДК якобы завладел секретной информацией, касающейся авиадвигателя, в разработке которого принимает участие компания Avio Aero (итальянское подразделение General Electric Aviation System). Сейчас Коршунов находится в итальянской тюрьме, адвокатам не удалось добиться его освобождения из-под ареста.

Минюст Италии уже передал в местную прокуратуру документы для выдачи топ-менеджера ОДК в США.

Предполагается, что вскоре американская сторона предоставит необходимые документы для его экстрадиции. Но в начале октября итальянское издание Il Mattino.it писало, что пока США мало интересуются происходящим: помимо того что они до сих пор не направили запрос об экстрадиции Коршунова, ни дипломаты, ни представители ФБР не приняли участия ни в одном из прошедших в Неаполе судебных заседаний.

Ангелина Кречетова, Иван Сафронов

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