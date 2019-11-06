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15:09 (мск), источник: РИА Новости

Путин сообщил о предотвращении почти 40 терактов за девять месяцев

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. За 9 месяцев текущего года сотрудники ФСБ предотвратили почти четыре десятка преступлений террористической направленности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Отметим, что за 9 месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности», — заявил Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам, добавил он.

В ходе своего выступления глава государства также отметил работу СВР РФ, подчеркнув, что служба проводит «системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз».

«Материалы СВР являются основой стратегических решений», — сказал Путин.

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