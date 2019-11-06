Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Копить или купить? Почему россияне не привыкли делать сбережения
Фоторепортажи
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
18:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье

В Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью», — говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что «опубликованные интернет-ресурсом цитаты на тюремном жаргоне с упоминанием наиболее грязных аспектов внутрикамерных отношений заключенных, которые якобы могли существовать среди военнослужащих воинской части, — не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии». «Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — добавили в ведомстве.

Новость
«Мальчики терпели издевательства»

В Минобороны подчеркнули, что ведомство оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в установлении всех причин и обстоятельств происшествия.

Ранее 6 ноября издание Baza сообщило, что Шамсутдинов назвал причиной устроенной им бойни в части в Забайкалье угрозы насилием со стороны старослужащих и офицеров и неуставные отношения. Во время смены караула он убил восьмерых и ранил двоих сослуживцев. После этого солдат сразу сдался группе спецназа. Изначально Шамсутдинов заявлял, что не жалеет о своих действиях.


Нажмите,
чтобы включить звук

Отец Рамиля Салим Шамсутдинов позже заявил, что его сына «довели» до такого состояния. Он добавил, что после встречи с Рамилем в следственном изоляторе (СИЗО) не заметил в нем психологических изменений за исключением того, что у сына изменился взгляд и он взвешивает слова, прежде, чем что-то произнести. Адвокат солдата Саид-Магомед Чапанов позже сообщил, что тот дает правдивые показания и раскаялся.

Следите за развитием темы Стрельба в воинской части в Забайкалье
 Бузова рассказала о пережитом домашнем насилии
Названо идеальное место для жизни в России
Адвокаты хотят переквалифицировать дело о стрельбе в Забайкалье
Задержан возможный соучастник убийства начальника ингушского ЦПЭ
Малахов рассказал, сколько денег он получал на Первом канале
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Польша объяснила отсутствие Путина на годовщине Второй мировой
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Зеленского шокировало, что завод выпустил один танк за 10 лет
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Новое исследование не нашло подтверждения пользы для психического здоровья от приема добавок с омега-3 жирными кислотами.
Hi-Tech
Новинка Xiaomi перевернула рынок: первый обзор Убийца Huawei P30 Pro?
Кино
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках Актриса поделилась с подписчиками атмосферным фото с площадки нового проекта
Авто
Престижный седан Lada: первые рисунки совершенно новой модели Помните, сколько в 90-х годах прошлого века было разговоров о том, что АВТОВАЗ будет скоро делать большие «Жигули», автомобиль класса D или даже Е. Который будет конкурировать с бесконечно устаревшей «Волгой». Но тогда не сложилось
Недвижимость
В Москве появились квартиры-кладовки
В России запустят новый вид ипотеки
В Москве вошло в моду дешевое «псевдожилье»
Найдена самая роскошная дача Крыма
Дети
Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности Поклонники королевской семьи решили, что жена принца Уильяма ждет ребенка
Леди
Екатерина Стриженова сбросила 12 килограммов 51-летняя телеведущая раскрыла секрет своей диеты.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь