18:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье
В Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье
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В министерстве также заявили, что «опубликованные
В Минобороны подчеркнули, что ведомство оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в установлении всех причин и обстоятельств происшествия.
Ранее 6 ноября издание Baza сообщило, что Шамсутдинов назвал причиной устроенной им бойни в части в Забайкалье угрозы насилием со стороны старослужащих и офицеров и неуставные отношения. Во время смены караула он убил восьмерых и ранил двоих сослуживцев. После этого солдат сразу сдался группе спецназа. Изначально Шамсутдинов заявлял, что не жалеет о своих действиях.
Отец Рамиля Салим Шамсутдинов позже заявил, что его сына «довели» до такого состояния. Он добавил, что после встречи с Рамилем в следственном изоляторе (СИЗО) не заметил в нем психологических изменений за исключением того, что у сына изменился взгляд и он взвешивает слова, прежде, чем