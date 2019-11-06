Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном» мальчике

Источник связывает увольнение Клевно с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в городе Железнодорожном сбила машина. По информации источника, накануне судмедэксперта вызывали в региональный минздрав. Однако сам Клевно эту информацию опровергает. По его словам, увольнение никак не связано с делом о «пьяном» мальчике.
«Я вышел на пенсию, и больше это не обусловлено никакими причинами», — сказал Клевно.
В октябре 2017 года из министерства здравоохранения Московской области поступил приказ об увольнении профессора Клевно. Однако судмедэксперт не был отстранен с занимаемой должности из-за «отсутствия документов для принятия решения об отстранении».
ДТП произошло 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в Железнодорожном. 31-летняя Ольга Алисова, находившаяся за рулем иномарки, нарушила ПДД и насмерть сбила шестилетнего Алексея Шимко. Автомобиль проехал по ребенку и, зацепив днищем, протащил несколько метров. От полученных травм мальчик скончался на месте.
Алисова после аварии заявила, что мальчик был пьян. В заключении, которое обнародовали судмедэксперты, указывалось, что в крови Алексея было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Впоследствии специальная комиссия опровергла выводы судмедэксперта и пришла к заключению, что он допустил ошибку.