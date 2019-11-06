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19:31 (мск), источник: Интерфакс

Задержан возможный соучастник убийства начальника ингушского Центра «Э»

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, возможно, причастного к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил «Интерфаксу» в среду осведомленный источник.

Источник: Агентство «Москва»

По словам собеседника агентства, мужчина находился на месте происшествия в момент убийства. Также, по его словам, задержанный был знаком с Эльджаркиевым.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. От рук преступника также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. По данным СКР, убийца не менее десяти раз выстрелил в двоих мужчин.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, оно находится в производстве центрального аппарата СК.

Эльджаркиев уже становился ранее объектом покушения. 12 января, когда Эльджаркиев в сопровождении охраны ехал из Чечни в Ингушетию, в нескольких километрах от пограничного поста его машину догнала «Лада Гранта». Из нее из которой по автомобилю полицейского был открыт огонь из автомата. Тогда ранения получили трое охранников, позднее один из них скончался. Эльджаркиев тогда не пострадал.

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